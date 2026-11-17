Adrian Szymaniak ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” zmarł na glejaka

Początki znajomości Anity i Adriana Szymaniaków sięgają trzeciej odsłony programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Para wzięła udział w telewizyjnym eksperymencie, udowadniając widzom, że zawarcie małżeństwa z zupełnie obcym człowiekiem może przerodzić się w prawdziwą miłość. Ich relacja przetrwała próbę czasu, a owocem tego związku stała się dwójka pociech, syn Jerzy oraz córka Bianka.

Rodzinną sielankę brutalnie przerwała jednak diagnoza lekarska. W lipcu 2025 roku u Adriana wykryto groźny nowotwór, jakim jest glejak IV stopnia. Choć mężczyzna podjął walkę z ciężką chorobą i poddał się leczeniu, lekarzom nie udało się uratować jego życia. Uczestnik programu zmarł 4 września 2026 roku w wieku zaledwie 39 lat, pozostawiając pogrążoną w żałobie żonę samą z dwojgiem dzieci.

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Anita Szydłowska-Szymaniak szuka kontaktu do wydawnictwa

Od momentu odejścia Adriana upłynęły już przeszło dwa miesiące. Wdowa próbuje ułożyć sobie życie na nowo, a przy okazji podjęła kroki mające na celu ocalenie od zapomnienia ich wspólnej drogi. We wtorek, 17 listopada, kobieta zamieściła na swoim profilu na Instagramie czarno-białe ujęcie z ukochanym. Archiwalny kadr przedstawiający przytulonych małżonków został wykonany podczas ich ślubu kościelnego w 2015 roku.

Opublikowane zdjęcie posłużyło jako tło dla specjalnego komunikatu. Uczestniczka telewizyjnego show zwróciła się w nim do swoich obserwatorów o wsparcie w dotarciu do specjalistów z branży wydawniczej.

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Anita ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” chce napisać książkę o Adrianie

„Kochani, szukam kontaktów dotyczących osób, które mogą pomóc mi przy wszystkich etapach związanych z wydawnictwem książki. Będę ogromnie wdzięczna za każde polecenie. Ta historia nie może zniknąć” - napisała na Instagramie Anita Szydłowska-Szymaniak.

Opublikowany wpis jednoznacznie dowodzi, że Anita zamierza spisać dzieje swojej relacji z Adrianem w formie książki. Na obecnym etapie nie zdradziła jednak dokładnej zawartości planowanej publikacji ani przypuszczalnej daty jej premiery na rynku czytelniczym.

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