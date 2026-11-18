W 2027 roku modne będą krótkie boby, szczególnie te sięgające nieco poniżej płatków uszu, które można nosić zarówno wygładzone, jak i w naturalnej, lekko potarganej wersji.

Dużą popularnością mają cieszyć się warstwowe cięcia, dodające włosom lekkości, ruchu i optycznej objętości.

W trendach znajdą się również naturalne fale, delikatnie potargane końcówki i swobodny przedziałek, bez konieczności perfekcyjnego układania każdego pasma.

Przy wyborze fryzury warto wziąć pod uwagę rodzaj i strukturę włosów oraz ilość czasu, jaką chcemy poświęcać na codzienną stylizację.

Krótki bob wraca do łask

Jednym z mocniejszych trendów na 2027 rok będzie krótki bob. W przeciwieństwie do dłuższych wersji kończących się na wysokości ramion, nowa odsłona może sięgać zaledwie nieco poniżej płatków uszu. To cięcie nawiązuje do klasycznych fryzur z lat 60. i 90., ale w nowoczesnym wydaniu daje więcej swobody.

Można nosić go z przedziałkiem na środku, z boku albo w bardziej nonszalanckiej wersji. Krótki bob dobrze prezentuje się zarówno w eleganckim, wygładzonym wydaniu, jak i z naturalnymi falami. Projektanci pokazali różne interpretacje tego cięcia podczas prezentacji kolekcji na sezon wiosna-lato 2027.

Jak zrobić fryzurę dla długich włosów krok po kroku?

Warstwowe cięcia dodające włosom lekkości

W 2027 roku warto zwrócić uwagę również na fryzury z delikatnymi warstwami. Takie cięcia pozwalają nadać włosom więcej ruchu i optycznej objętości. Mogą sprawdzić się szczególnie u osób, które nie chcą rezygnować z dłuższych pasm, ale marzą o odświeżeniu fryzury. Warstwowanie wokół twarzy pozwala podkreślić rysy i sprawia, że włosy nie układają się w jedną, ciężką taflę. Dużą zaletą jest możliwość noszenia takiej fryzury zarówno na prostych, jak i lekko falowanych włosach.

Naturalne fale zamiast perfekcyjnego wygładzenia

Kolejnym kierunkiem będzie podkreślanie naturalnej tekstury włosów. Zamiast codziennego prostowania i precyzyjnego układania coraz większe znaczenie zyskują fryzury, które dobrze wyglądają również w mniej wystylizowanej wersji. Naturalne fale, delikatnie potargane końcówki i swobodny przedziałek mogą stworzyć efekt, który nie wymaga dużego wysiłku. Warto jednak pamiętać, że ostateczny wygląd fryzury zależy od rodzaju włosów i odpowiednio dobranego cięcia.

Którą fryzurę wybrać na 2027 rok?

Wśród propozycji na nowy sezon znajdziemy zarówno krótkie, geometryczne cięcia, jak i bardziej miękkie, warstwowe fryzury. Jeśli zależy nam na łatwej pielęgnacji, najlepiej przed wizytą u fryzjera porozmawiać o tym, ile czasu chcemy poświęcać na codzienną stylizację. Nawet najmodniejsze cięcie nie będzie dobrym wyborem, jeśli jego utrzymanie okaże się zbyt wymagające.