Aleksandra Kwaśniewska w "Tańcu z Gwiazdami"! Tak szalała 20 lat temu. Inne córki i wnuczka polityków nie były gorsze

Córki i wnuczka polityków w "Tańcu z Gwiazdami". Jak im poszło?

Obecnie "Taniec z Gwiazdami" opiera się w dużej mierze na popularności twórców internetowych, którzy skutecznie gromadzą przed ekranami młode pokolenie odbiorców. Kilkanaście, a lat temu, a nawet jeszcze wcześniej, twórcy formatu stosowali jednak inną strategię przyciągania uwagi i zapraszali na parkiet córki oraz wnuczki czołowych polskich polityków, w tym Aleksandrę Kwaśniewską, Marię Wiktorię Wałęsę oraz Katarzynę Tusk. W późniejszych edycjach do tego grona dołączyły również Monika Miller oraz popularna aktorka Weronika Rosati, której ojciec od lat aktywnie działa na scenie politycznej.

Uczestniczki powiązane ze światem polityki radziły sobie z tanecznymi wyzwaniami ze zmiennym szczęściem. Duże zdolności na parkiecie zaprezentowały Aleksandra Kwaśniewska oraz Katarzyna Tusk, co pozwoliło im dotrzeć do zaawansowanych etapów rywalizacji. Znacznie szybciej z programem pożegnały się Maria Wiktoria Wałęsa i Weronika Rosati, natomiast Monika Miller zakończyła swój udział w środku stawki.

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Aleksandra Kwaśniewska w "Tańcu z Gwiazdami". Córka prezydenta zajęła drugie miejsce

W 2006 roku w trzeciej odsłonie tanecznego show, nadawanego wówczas przez stację TVN, widzowie mogli oglądać zmagania Aleksandry Kwaśniewskiej. Córka byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dokładnie dwadzieścia lat temu stworzyła niezwykle lubiany przez widzów duet z Rafałem Maserakiem, który w obecnych edycjach ocenia uczestników jako juror. Para dotarła do samego finału, w którym lepszy okazał się jedynie duet złożony z Rafała Mroczka i Anety Piotrowskiej. Wywalczenie drugiej lokaty stanowiło dla Kwaśniewskiej ogromny sukces, a sam program okazał się punktem zwrotnym, który przyniósł jej rozpoznawalność i umożliwił start kariery w show-biznesie.

Warto dodać, że w najbliższym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" w roli jurorki ma zadebiutować jej mama, Jolanta Kwaśniewska.

Maria Wałęsa i Katarzyna Tusk w "Tańcu z Gwiazdami". Jak poradziły sobie córki polityków?

W tym samym 2006 roku na udział w czwartej edycji formatu zdecydowała się córka byłego prezydenta Lecha Wałęsy, Maria Wiktoria Wałęsa. Jej występy na parkiecie budziły ogromne emocje nie tylko z powodu prezentowanych umiejętności, ale przede wszystkim ze względu na głośne nazwisko oraz medialne doniesienia dotyczące jej życia osobistego. Prasa regularnie rozpisywała się o jej obecności w programie, co szybko uczyniło ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tamtej odsłony widowiska.

Wspólne występy z tancerzem Pawłem Godkiem przyniosły Marii Wiktorii Wałęsie ostatecznie siódmą lokatę. Całą czwartą edycję programu zwyciężyła wówczas Kinga Rusin.

Rok później, w piątej odsłonie widowiska z 2007 roku, przed kamerami zaprezentowała się córka Donalda Tuska, Katarzyna Tusk, której na parkiecie partnerował Stefano Terrazzino. Mimo dużego zaangażowania uczestniczka musiała mierzyć się z surowymi ocenami. Zasiadający wówczas w komisji sędziowskiej Piotr Galiński określił jej popisy w "Tańcu z Gwiazdami" mianem występu "plastikowej lali".

Mimo krytyki Katarzyna Tusk zakończyła zmagania w programie na wysokim, trzecim miejscu. Drugą pozycję zajął wtedy Iwan Komarenko, natomiast główną nagrodę w postaci Kryształowej Kuli odebrał Krzysztof Tyniec.

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Weronika Rosati i Monika Miller w "Tańcu z Gwiazdami". Leszek Miller zatańczył z wnuczką

W dziesiątej edycji programu, wyemitowanej w 2009 roku, wzięła udział aktorka Weronika Rosati, prywatnie będąca córką byłego posła i ministra Dariusza Rosatiego. Na parkiecie szkolił ją tancerz Krzysztof Hulboj, jednak ich wspólna droga w telewizyjnym show trwała bardzo krótko. Duet pożegnał się z rywalizacją już w czwartym odcinku i uplasował się na dziesiątym miejscu, a po ostateczny triumf i Kryształową Kulę sięgnęła w tamtym sezonie Anna Mucha.

Dekadę później, w 2019 roku, zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami" przyjęła wnuczka byłego premiera Leszka Millera, Monika Miller. Jej trenerem został Jan Kliment, a sama uczestniczka od początku przyciągała wzrok widzów swoim charakterystycznym wizerunkiem z tatuażami. Największe poruszenie wywołał jednak były polityk. Leszek Miller nie tylko dopingował wnuczkę z widowni, ale również wyszedł na parkiet i zatańczył z nią walca. Ostatecznie Monika Miller nie awansowała do ścisłego finału i odpadła z rywalizacji na piątym miejscu.

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Jolanta Kwaśniewska szczerze o "Tańcu z Gwiazdami"