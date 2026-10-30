Zatrzymanie w gminie Szczebrzeszyn. Poszukiwany 38-latek podejrzany o handel bronią i narkotykami

Zatrzymanie poszukiwanego w gminie Szczebrzeszyn

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach namierzyli 38-letniego mieszkańca powiatu skarżyskiego. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez irlandzki wymiar sprawiedliwości. Z ustaleń policjantów wynikało, że ukrywał się na Lubelszczyźnie. Rano 29 października funkcjonariusze siłowo weszli do jednego z domów w gminie Szczebrzeszyn i zatrzymali poszukiwanego.

Susz roślinny znaleziony podczas zatrzymania

W działaniach brali udział policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Kielcach, kontrterroryści z Kielc i Lublina oraz kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli kilka porcji suszu roślinnego, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana. 38-latek jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała zajmować się handlem bronią, narkotykami i praniem brudnych pieniędzy.

Sąd zdecyduje o przekazaniu 38-latka irlandzkim organom ścigania

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnej celi. Czeka na decyzję sądu w sprawie przekazania irlandzkim organom ścigania. W Irlandii ma odpowiadać za zarzucane mu czyny. Według informacji policji za zarzucane mu przestępstwa grozi mu blisko 30 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl