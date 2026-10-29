Nie żyje gwiazda Hollywood! Zmarła trzy miesiące po ukochanym mężu

Elke Sommer zaliczała się do wąskiego grona niemieckich aktorek, które zrobiły międzynarodową karierę w Hollywood. Zyskała ogromną popularność na całym globie, a występy u boku największych sław światowego kina otwierały przed nią drzwi do angażu w kolejnych produkcjach filmowych.

Elke Sommer nie żyje. Znamy przyczynę śmierci aktorki

Według doniesień dziennika „Bild”, Elke Sommer odeszła w ostatnich dniach października w swojej posiadłości w Los Angeles. Smutne wieści o zgonie artystki, która od dłuższego czasu zmagała się z poważną chorobą, potwierdzili jej przyjaciele. Bezpośrednią przyczyną śmierci gwiazdy była niewydolność serca.

Aktorka zmarła zaledwie trzy miesiące po tym, jak odszedł jej ukochany mąż, Wolf Walther. Ten niemiecki hotelarz przegrał długą walkę z chorobą nowotworową w sierpniu. Śmierć partnera była dla gwiazdy kolejnym wyjątkowo bolesnym doświadczeniem życiowym.

Kariera Elke Sommer w Hollywood. W tych filmach zagrała

Przyszła gwiazda przyszła na świat w 1940 roku w Berlinie, a jej prawdziwe nazwisko brzmiało Elke Schletz. Chociaż pierwsze kroki w zawodzie stawiała na planach produkcji niemieckich oraz włoskich, to dopiero międzynarodowy rynek przyniósł jej największą sławę. W latach 60. regularnie partnerowała na ekranie takim sławom jak Peter Sellers, Paul Newman czy James Garner.

Za najważniejsze pozycje w jej filmografii uważa się obraz „Nagroda” oraz komedię „Różowa Pantera: Strzał w ciemności”. Kreacja w pierwszym z wymienionych tytułów przyniosła jej w 1964 roku Złoty Glob w kategorii najbardziej obiecującej nowej aktorki.

Głośnym echem odbiła się również jej wieloletnia batalia sądowa o zniesławienie, którą toczyła przeciwko Zsy Zsy Gabor. Elke Sommer ostatecznie wygrała ten proces i otrzymała od rywalki 3,3 mln dolarów odszkodowania.

W tamtym okresie artystka cieszyła się nie tylko statusem popularnej aktorki, ale uchodziła też za międzynarodowy symbol seksu. Charakterystyczny wizerunek oraz blond włosy sprawiały, że jej zdjęcia regularnie trafiały na łamy prasy, a sama gwiazda kilkukrotnie pozowała na rozkładówkach amerykańskiego „Playboya”.

Życie prywatne Elke Sommer. Kim był jej mąż Wolf Walther?

W późniejszych latach Elke Sommer zaczęła ograniczać swoją obecność na ekranie. Znalazła wówczas nową pasję i większość swojego czasu poświęcała malarstwu.

Prywatnie niemiecka gwiazda dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Jej pierwszym mężem był amerykański pisarz i dziennikarz Joe Hyams, z którym spędziła ponad dwadzieścia lat, zanim w 1991 roku ich związek zakończył się rozwodem.

Relację z Wolfem Waltherem aktorka nawiązała jeszcze w 1989 roku, a cztery lata później para wzięła ślub we Frankonii. Gwiazda nigdy nie doczekała się potomstwa, a jej drugi mąż zmarł w sierpniu 2026 roku po długich zmaganiach z nowotworem.

Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Ten widok chwyta za serce!

11