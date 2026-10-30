Uprawa konopi w powiecie brzeskim. Policja zabezpieczyła 41 krzewów, marihuanę i mefedron

Uprawa konopi na budowie domu w powiecie brzeskim

14 października policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podjęli działania w tej sprawie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 31-latek z powiatu brzeskiego może mieć związek z handlem narkotykami. Podczas przeszukania budowy jego domu jednorodzinnego policjanci sprawdzili duży domek narzędziowy. Obok narzędzi znajdowało się tam wydzielone pomieszczenie z zamaskowanymi drzwiami. Za nimi policjanci znaleźli plantację konopi.

Policja zabezpieczyła marihuanę, mefedron i sprzęt do uprawy

W pomieszczeniu funkcjonariusze zabezpieczyli 41 krzewów konopi innych niż włókniste oraz sprzęt wykorzystywany do uprawy. Wśród zabezpieczonego sprzętu były lampy LED, system nawadniania i cyrkulacji powietrza oraz filtry węglowe. W budowanym domu znaleziono również 693 gramy marihuany, 232 gramy mefedronu, a także przedmioty służące do porcjowania narkotyków. Zabezpieczono także zgrzewarkę, folie do zgrzewarki, wagi elektroniczne i młynki do suszu.

Tymczasowy areszt dla dwóch zatrzymanych z powiatu brzeskiego

Policjanci przeszukali także miejsce zamieszkania 31-latka, gdzie zabezpieczyli kolejne 218 gramów marihuany. Do posiadania tych narkotyków przyznał się jego 30-letni brat. 15 października Sąd Rejonowy w Brzesku zastosował wobec obu zatrzymanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. 30-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. 31-latek odpowie natomiast za posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz za prowadzenie uprawy mogącej dostarczyć znaczne ilości ziela konopi innych niż włókniste. Śledztwo prowadzi Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzesku.

Źródło: Policja.pl