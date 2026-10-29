"Taniec z Gwiazdami" - czy będzie odcinek 1 listopada? Co z emisją we Wszystkich Świętych?

"Taniec z Gwiazdami" we Wszystkich Świętych 2026

"Taniec z Gwiazdami" od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Aktualną edycję show można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 19:55 w Polsacie. Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, zwykle wiąże się z wyjątkową ramówką w telewizji. Stacje telewizyjne pokazują wtedy filmy oraz specjalne programy. Czy wpłynie to na emisję "Tańca z Gwiazdami"? Jak się okazuje, w tym roku nie będzie przerwy w emisji produkcji! Telewizja Polsat zaplanowała na ten dzień premierę nowego odcinka, który zostanie wyemitowany zgodnie ze stałym harmonogramem. Co się wydarzy?

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Tomasz Wygoda o "TzG" 1 listopada.

To się wydarzy na parkiecie 1 listopada?

We Wszystkich Świętych widzowie "Tańca z Gwiazdami" zobaczą wyjątkowy odcinek. Będą w nim zmiany! Z jury zniknie Julia Wieniawa. Będzie to jednak jednorazowa sytuacja. Powód? Za stołem komisji zasiądzie Irena Santor! To dlatego, że uczestnicy zatańczą właśnie do jej utworów. To nie jest koniec nowinek.

Każda para ma zatańczyć dwa razy. "Nasze pary zatańczą dwa tańce: do najpiękniejszych piosenek Ireny Santor oraz zmierzą się z polskimi tańcami ludowymi!" - czytamy na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie.

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"

Kto jeszcze bierze udział w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami"? O Kryształową Kulę dalej walczą następujące pary:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz