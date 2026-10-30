Ten "Taniec z Gwiazdami" słynie z występów na Halloween. Zobacz najciekawsze z nich

Halloween z amerykańskiej kulturze

Halloween to jedno z najważniejszych i najbardziej spektakularnych świętych w kulturze amerykańskiej, przypadające na 31 października. Jego korzenie sięgają celtyckiego święta Samhain, jednak w USA zyskało ono współczesny, skomercjalizowany i popkulturowy wymiar.

To czas, w którym całe osiedla zmieniają się w scenografie z horrorów, a domy zdobione są lampionami, sztucznymi pajęczynami oraz figurami potworów. Zwyczaj trick-or-treat („cukierek albo psikus”) gromadzi dzieci przebierające się za postaci z bajek, filmów czy mitów, które chodzą od domu do domu w poszukiwaniu słodkości.

Halloween to także tradycja dla dorosłych - organizują oni huczne imprezy kostiumowe, odwiedzają domy strachu i oglądają maratony horrorów. Amerykanie zaznaczają, że święto to nie tylko komercja, ale również oswajanie się ze śmiercią. Pokazywanie go od innej strony.

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Amerykański Taniec z Gwiazdami a Halloween/Horror Night

Odcinki tematyczne związane z Halloween (Halloween Night lub Horror Night) są popularną tradycją w amerykańskim Dancing with the Stars, czyli Tańcu z Gwiazdami. Po raz pierwszy odcinek o tematyce Halloween pojawił się w 3. sezonie programu w 2006 roku. Choć później pojawiał się on nieregularnie, od kilkunastu edycji można go zobaczyć w każdym tygodniu, w którym kalendarzowo wypada Halloween.

W tych odcinkach pary tańczą do mrocznych utworów i ścieżek dźwiękowych z horrorów, występują w charakteryzacji potworów, postaci z filmów grozy czy duchów. Choreografie to często taniec współczesny, ale pojawia się również paso doble czy walc angielski. Występy cieszą się niezwykłą popularnością wśród internautów.

Zobaczcie w galerii zdjęć najlepsze występy z amerykańskiego "Tańca z Gwiazdami" z okazji Horror Night/Halloween Night!