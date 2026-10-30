Oszustwa na legendę w Katowicach. Akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom

Pierwsze zatrzymanie w Katowicach

Sprawa rozpoczęła się na początku kwietnia 2026 roku od zatrzymania 22-letniego obywatela Ukrainy. Policjanci zatrzymali go przy jednym z katowickich centrów handlowych, gdy miał odebrać pieniądze od osoby pokrzywdzonej oszustwem. Dalsze czynności pozwoliły ustalić tożsamość kolejnych osób zaangażowanych w proceder. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ.

Grupa miała podszywać się pod pracowników banków i policjantów

Według ustaleń śledczych grupa działała co najmniej od lutego 2026 roku, a jej członkowie mieli podzielone zadania. Osoby obsługujące call center kontaktowały się z pokrzywdzonymi, podając się za pracowników banków, a w części przypadków także za funkcjonariuszy organów ścigania. Przekonywały rozmówców, że ich pieniądze mogą zostać przejęte przez przestępców. Pokrzywdzeni mieli być nakłaniani do przekazywania pieniędzy, kart bankowych, kodów autoryzacyjnych oraz danych umożliwiających dostęp do rachunków, a także do zaciągania kredytów lub pożyczek.

18 oszustw w pięciu województwach. Straty przekroczyły milion złotych

W zależności od zastosowanej metody po gotówkę lub karty mieli przyjeżdżać kurierzy. Członkowie grupy mieli także zajmować się transportem, koordynowaniem działań innych osób oraz dostarczaniem samochodów i sprzętu elektronicznego. Od połowy lutego do końca kwietnia 2026 roku grupa miała dopuścić się 18 oszustw na terenie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego. Łączne straty miały przekroczyć milion złotych.

Akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom

Pod koniec kwietnia, po pierwszym zatrzymaniu, policjanci zatrzymali kolejnych dwóch obywateli Ukrainy, pełniących role kuriera i koordynatora działań. W maju i czerwcu, na polecenie prokuratora, zatrzymano kolejnego kuriera oraz osobę odpowiedzialną za dostarczanie samochodów i sprzętu elektronicznego. Zatrzymanym w wieku od 19 do 28 lat przedstawiono zarzuty popełnienia oszustw, w tym dwóch dotyczących mienia znacznej wartości, a także usiłowania oszustwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. W październiku 2026 roku prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom.

Areszt dla czterech oskarżonych i możliwe kary

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie wobec czterech oskarżonych. Wobec jednego z oskarżonych prokurator zastosował dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oskarżonym grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Zarzut przyjmowania, posiadania i przekazywania, w porozumieniu z innymi osobami, środków pochodzących z korzyści uzyskanych w związku z popełnianiem czynów zabronionych, w warunkach czynu ciągłego, jest zagrożony karą od 1 roku i 1 miesiąca do 20 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl