Jolanta Kwaśniewska wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”! Wiemy, w jakiej roli się pojawi

Jolanta Kwaśniewska w jury „Tańca z Gwiazdami”

Udział byłej pierwszej damy w odcinku emitowanym 1 listopada został właśnie potwierdzony. Produkcja „Tańca z Gwiazdami” ogłosiła w piątek, że Jolanta Kwaśniewska zasiądzie w jury, gdzie zajmie miejsce Julii Wieniawy.

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Jolanta Kwaśniewska w jury „Tańca z Gwiazdami” 😍😍„Jestem podekscytowana, ale przede wszystkim jestem zaszczycona zaproszeniem do odcinka, w którym pary zatańczą do przepięknych piosenek Ireny Santor. Od lat podziwiam i kocham Irenę oraz jej twórczość”, powiedziała nam Pierwsza Dama 💫Julii Wieniawy nie będzie w tę niedzielę ze względu na jej wcześniejsze zobowiązania - czytamy na Instagramie „Tańca z Gwiazdami”.

Irena Santor gościem „Tańca z Gwiazdami”

W nadchodzącym wydaniu show równie ważną postacią będzie Irena Santor, która osobiście pojawi się w studiu telewizyjnym. Rywalizujące pary zaprezentują układy taneczne do największych hitów artystki, a za kreację piosenkarki odpowiada projektantka Dorota Goldpoint.

Sonda Czy Jolanta Kwaśniewska byłaby dobrą kandydatką na prezydentkę Polski? Tak, jej doświadczenie i charyzma świetnie sprawdziłyby się na tym stanowisku. Może, ale potrzebowałaby wyraźnego programu politycznego. Nie, Jolanta Kwaśniewska sama przyznaje, że nigdy nie miała ambicji politycznych. Trudno powiedzieć, ale chętnie zobaczył(a)bym kobietę na tym stanowisku, nawet jeśli nie byłaby to Kwaśniewska.

Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor w „Tańcu z Gwiazdami”

Serwis Pudelek informował, że Polsat musiał postarać się o zaangażowanie do programu Jolanty Kwaśniewskiej. Rozważano różne scenariusze, jednak ostatecznie udało się namówić ją na rolę jurorki.

Rozmowy są na zaawansowanym etapie. Trwają ustalenia dotyczące tego, w jakim charakterze pojawi się w programie. Rozważany jest zarówno jej udział przy stole jurorskim, jak i występ w roli gościa specjalnego. Produkcja jest przygotowana na wariant, w którym Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor zasiądą razem na specjalnej kanapie w studiu. Ostateczne decyzje mają zapaść niebawem - mówił informator Pudelka.

W tej chwili udział Jolanty Kwaśniewskiej w tanecznym show został już oficjalnie potwierdzony. Jej obecność w studiu może stać się jednym z najważniejszych wydarzeń niedzielnego odcinka. Zamierzacie śledzić tę rywalizację przed telewizorami?