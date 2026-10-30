Jolanta Kwaśniewska wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”! Wiemy, w jakiej roli się pojawi

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-10-30 10:49

Twórcy programu „Taniec z Gwiazdami” przygotowują dla widzów kolejne atrakcje. W odcinku zaplanowanym na 1 listopada w studiu zagości Irena Santor, a teraz ogłoszono, że dołączy do niej także Jolanta Kwaśniewska. W jakiej roli zobaczymy byłą pierwszą damę?

Jolanta Kwaśniewska w jury „Tańca z Gwiazdami”

Udział byłej pierwszej damy w odcinku emitowanym 1 listopada został właśnie potwierdzony. Produkcja „Tańca z Gwiazdami” ogłosiła w piątek, że Jolanta Kwaśniewska zasiądzie w jury, gdzie zajmie miejsce Julii Wieniawy.

Jolanta Kwaśniewska w czarnej sukni i okularach. O jej udziale w Tańcu z Gwiazdami przeczytasz na Eska.
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Jolanta Kwaśniewska w jury „Tańca z Gwiazdami” 😍😍„Jestem podekscytowana, ale przede wszystkim jestem zaszczycona zaproszeniem do odcinka, w którym pary zatańczą do przepięknych piosenek Ireny Santor. Od lat podziwiam i kocham Irenę oraz jej twórczość”, powiedziała nam Pierwsza Dama 💫Julii Wieniawy nie będzie w tę niedzielę ze względu na jej wcześniejsze zobowiązania - czytamy na Instagramie „Tańca z Gwiazdami”.

Irena Santor gościem „Tańca z Gwiazdami”

W nadchodzącym wydaniu show równie ważną postacią będzie Irena Santor, która osobiście pojawi się w studiu telewizyjnym. Rywalizujące pary zaprezentują układy taneczne do największych hitów artystki, a za kreację piosenkarki odpowiada projektantka Dorota Goldpoint.

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Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor w „Tańcu z Gwiazdami”

Serwis Pudelek informował, że Polsat musiał postarać się o zaangażowanie do programu Jolanty Kwaśniewskiej. Rozważano różne scenariusze, jednak ostatecznie udało się namówić ją na rolę jurorki.

Rozmowy są na zaawansowanym etapie. Trwają ustalenia dotyczące tego, w jakim charakterze pojawi się w programie. Rozważany jest zarówno jej udział przy stole jurorskim, jak i występ w roli gościa specjalnego. Produkcja jest przygotowana na wariant, w którym Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor zasiądą razem na specjalnej kanapie w studiu. Ostateczne decyzje mają zapaść niebawem - mówił informator Pudelka.

W tej chwili udział Jolanty Kwaśniewskiej w tanecznym show został już oficjalnie potwierdzony. Jej obecność w studiu może stać się jednym z najważniejszych wydarzeń niedzielnego odcinka. Zamierzacie śledzić tę rywalizację przed telewizorami?

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