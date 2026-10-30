Rozbito grupę przestępczą w Warszawie i Wieliszewie. Zabezpieczono broń maszynową, granaty i materiały wybuchowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-30 14:04

Śledztwo w sprawie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się między innymi napadami na transporty wyrobów tytoniowych, zakończyło się 20 października 2026 roku. Aktem oskarżenia objęto 13 osób. Podczas działań w Warszawie i Wieliszewie zabezpieczono broń, amunicję, granaty oraz materiały wybuchowe.

Srebrne metalowe kajdanki leżą na ciemnym podłożu. O rozbiciu grupy przestępczej w Warszawie przeczytasz na Eska.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Zakończono śledztwo w sprawie napadów na transporty wyrobów tytoniowych

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zakończył śledztwo 20 października 2026 roku. Postępowanie prowadzili funkcjonariusze Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach CBŚP oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Sprawa dotyczyła międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli zajmować się między innymi napadami na transporty wyrobów tytoniowych.

Zatrzymania w Warszawie i Wieliszewie. Zabezpieczono broń i materiały wybuchowe

W maju 2025 roku funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili działania głównie na terenie Warszawy i Wieliszewa. Zatrzymali wówczas 7 osób, w tym 2 obywateli Polski i 5 obywateli Białorusi. Podczas przeszukań mieszkań, pojazdów i innych miejsc użytkowanych przez podejrzanych zabezpieczono broń palną krótką i długą, w tym maszynową i gładkolufową. Zabezpieczono również ponad 1200 sztuk amunicji różnych kalibrów, granaty hukowe i dymne, 2,4 kg materiałów wybuchowych oraz urządzenia umożliwiające ich zdalne odpalenie.

Lider grupy zatrzymany w Hiszpanii. Akt oskarżenia przeciwko 13 osobom

W toku dalszych czynności zatrzymywano kolejne osoby powiązane z grupą oraz ustalano miejsce pobytu podejrzanych ukrywających się przed organami ścigania. Dwóch obywateli Polski, w tym lidera grupy, zatrzymano w Hiszpanii. Na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania zostali następnie sprowadzeni do Polski. Funkcjonariusze zabezpieczyli również zagłuszarki sygnału GPS, urządzenia elektroniczne, telefony, nośniki danych, elementy przypominające umundurowanie i wyposażenie policyjne oraz znaczne ilości gotówki w różnych walutach. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko 13 osobom.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI