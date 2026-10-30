Rozbito grupę przestępczą w Warszawie i Wieliszewie. Zabezpieczono broń maszynową, granaty i materiały wybuchowe

Zakończono śledztwo w sprawie napadów na transporty wyrobów tytoniowych

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zakończył śledztwo 20 października 2026 roku. Postępowanie prowadzili funkcjonariusze Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach CBŚP oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Sprawa dotyczyła międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli zajmować się między innymi napadami na transporty wyrobów tytoniowych.

Zatrzymania w Warszawie i Wieliszewie. Zabezpieczono broń i materiały wybuchowe

W maju 2025 roku funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili działania głównie na terenie Warszawy i Wieliszewa. Zatrzymali wówczas 7 osób, w tym 2 obywateli Polski i 5 obywateli Białorusi. Podczas przeszukań mieszkań, pojazdów i innych miejsc użytkowanych przez podejrzanych zabezpieczono broń palną krótką i długą, w tym maszynową i gładkolufową. Zabezpieczono również ponad 1200 sztuk amunicji różnych kalibrów, granaty hukowe i dymne, 2,4 kg materiałów wybuchowych oraz urządzenia umożliwiające ich zdalne odpalenie.

Lider grupy zatrzymany w Hiszpanii. Akt oskarżenia przeciwko 13 osobom

W toku dalszych czynności zatrzymywano kolejne osoby powiązane z grupą oraz ustalano miejsce pobytu podejrzanych ukrywających się przed organami ścigania. Dwóch obywateli Polski, w tym lidera grupy, zatrzymano w Hiszpanii. Na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania zostali następnie sprowadzeni do Polski. Funkcjonariusze zabezpieczyli również zagłuszarki sygnału GPS, urządzenia elektroniczne, telefony, nośniki danych, elementy przypominające umundurowanie i wyposażenie policyjne oraz znaczne ilości gotówki w różnych walutach. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko 13 osobom.

Źródło: Policja.pl