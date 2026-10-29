Kapitan Picard ze "Star Treka" nie żyje! Patrick Stewart miał 86 lat

Brytyjski gwiazdor odszedł w środę, 28 października 2026 r., w swojej posiadłości w Los Angeles. Smutne wieści o śmierci 86-letniego Patricka Stewarta przekazał mediom jego reprezentant, a oficjalne potwierdzenie pojawiło się także w komunikacie udostępnionym na platformie X.

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Patrick Stewart zmarł w wieku 86 lat. Rola w „Star Treku” dała mu sławę

Zanim nazwisko aktora stało się znane na całym świecie, przez długi czas budował on swoją pozycję na deskach teatralnych, zbierając świetne recenzje za występy w klasycznym repertuarze. Prawdziwy przełom i międzynarodową sławę zagwarantował mu jednak udział w serialu science fiction „Star Trek: Następne pokolenie”. To właśnie w 1987 r. po raz pierwszy zagrał Jeana-Luca Picarda, który dowodził kosmicznym statkiem USS Enterprise.

Angaż Brytyjczyka do tej produkcji od początku wywoływał spore kontrowersje. Pomysłodawca uniwersum „Star Treka”, Gene Roddenberry, miał poważne wątpliwości, czy Patrick Stewart udźwignie ciężar zastąpienia dotychczasowych gwiazd cyklu. Również sam zainteresowany sceptycznie oceniał szanse projektu na wielką popularność i przypuszczał, że emisja zakończy się zaraz po premierowej serii.

Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, a produkcja „Star Trek: Następne pokolenie” utrzymała się na antenie przez siedem sezonów. Wykreowany przez niego kapitan Picard na zawsze wszedł do kanonu telewizyjnej fantastyki. Aktor wcielał się w tę postać ponownie w kinowych odsłonach serii, a także w emitowanym w latach 2020-2023 serialu „Star Trek: Picard”.

Patrick Stewart jako Profesor X. Gwiazdor „X-Men” stworzył kultową postać

Masową wyobraźnię widzów artysta podbił również jako profesor Charles Xavier w kinowych adaptacjach komiksów „X-Men”. Po raz pierwszy pojawił się na wielkim ekranie w tej roli w 2000 r. Grany przez niego bohater, określany często jako Profesor X, stanowił jedną z kluczowych postaci w całym filmowym uniwersum opowiadającym o losach mutantów.

Aktor nadał swojemu bohaterowi unikalny rys, łącząc na ekranie wielki autorytet i opanowanie z ogromną empatią. Swoją kultową kreację powtórzył jeszcze w kilku kolejnych produkcjach, pojawiając się między innymi w głośnym widowisku „Logan” z 2017 r., a także w nakręconym w 2022 r. filmie „Doktor Strange w multiwersum obłędu”.

Widzowie mieli zobaczyć go w roli Profesora X jeszcze jeden raz. Występ aktora zaplanowano w superprodukcji „Avengers: Doomsday”, której kinowa premiera ma odbyć się w grudniu 2026 r.

Kariera teatralna Patricka Stewarta. Aktor zyskał tytuł szlachecki

Występy w kasowych produkcjach z Hollywood stanowiły tylko część bogatego życiorysu artystycznego aktora. Przed zdobyciem globalnej popularności Patrick Stewart przez dekady skupiał się na pracy w teatrze. W 1966 r. wszedł w skład zespołu Royal Shakespeare Company, z którym współpracował nieprzerwanie przez 16 lat, grając w dramatach Williama Szekspira i równolegle budując swoje portfolio w klasycznych realizacjach dla telewizji.

Jego talent można było podziwiać chociażby w takich cenionych produkcjach telewizyjnych jak „Ja, Klaudiusz” oraz „Szpieg, który przyszedł z zimnej strefy”. Przez lata z powodzeniem łączył udział w wymagających projektach dramatycznych z rolami w gigantycznych hitach kinowych.

Za swój wielki wkład w rozwój sztuki dramatycznej Patrick Stewart został w 2010 r. uhonorowany tytułem szlacheckim. Jego trwająca przeszło sześć dekad aktywność zawodowa stanowiła dowód niezwykłej wszechstronności, a unikalna barwa głosu i styl aktorski zapewniły mu status jednego z najbardziej charakterystycznych artystów z Wielkiej Brytanii.

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