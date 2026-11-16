Agnieszka Kaczorowska odpowiada na krytykę po słowach o "Tańcu z Gwiazdami". Zapowiada, że nie da się uciszyć

Agnieszka Kaczorowska uderza w "Taniec z Gwiazdami" i zaczepia Izabelę Kunę

Podczas niedawnej wizyty w podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan, Agnieszka Kaczorowska oraz towarzyszący jej Marcin Rogacewicz ocenili trwającą edycję "Tańca z Gwiazdami". Sama para rywalizowała o Kryształową Kulę w siedemnastym sezonie programu, jednak odpadła już w siódmym odcinku, co przyjęła ze sporym rozgoryczeniem.

Goszcząc u Rozenek-Majdan, tancerka zdecydowała się na surową ocenę umiejętności obecnych uczestników tanecznego formatu. Stwierdziła wprost, że prezentowane na parkiecie choreografie są najsłabszymi w dotychczasowej historii tego telewizyjnego widowiska.

Do tych słów odniosła się między innymi Izabela Kuna, uznawana obecnie za główną pretendentkę do końcowego triumfu w programie. Zapytana o opinię aktorka skomentowała sprawę z typowym dla siebie przymrużeniem oka i dużym dystansem.

„Pani Agnieszko, jest mi strasznie przykro, ale naprawdę robię, co mogę!” - powiedziała z uśmiechem w rozmowie z "Faktem".

Choć wypowiedź aktorki brzmiała zupełnie niewinnie, Agnieszka Kaczorowska postanowiła szybko zripostować. Opublikowała na Instagramie wideo ze spaceru po lesie w towarzystwie swojego partnera, na którym symuluje wdepnięcie w nieczystości i rzuca dwuznaczne hasło nawiązujące do nazwiska gwiazdy. „O ku(r)na!” - rzuciła, a roześmiany Marcin Rogacewicz pyta ją: „znowu wdepnęłaś?”.

Zobacz również: Agnieszka Kaczorowska ostro o „Tańcu z Gwiazdami”. Zdradziła kulisy odejścia z Polsatu

Agnieszka Kaczorowska reaguje na falę krytyki po nagraniu o Izabeli Kunie

Publikacja tancerki spotkała się z negatywnym odbiorem części obserwatorów, a głos zabrał między innymi konkurujący z Kuną na parkiecie Piotr Gumulec. W obliczu narastających kontrowersji Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie serię relacji, w których szczegółowo wyjaśniła swoje wcześniejsze zachowanie i słowa.

Gwiazda stanowczo zaznaczyła, że nie ma zamiaru wycofywać się ze swoich twierdzeń ani nikogo przepraszać za posiadanie własnego zdania. Argumentowała, że wieloletnie doświadczenie na parkiecie oraz profesjonalna wiedza dają jej pełne prawo do eksperckiej oceny poziomu prezentowanego w telewizyjnym show.

Oceniłam poziom edycji, poziom programu, poziom taneczny, nie robiąc żadnych wycieczek osobistych. Bo właśnie nie chciałabym nikomu podcinać skrzydeł. Uważam, że to może być super przygoda. [...] Jednocześnie mogę powiedzieć, czy mi się coś podoba, czy nie, i jakie to jest moim zdaniem - mówiła.

Tancerka podzieliła się również z fanami swoimi przemyśleniami na temat powodów, dla których jej wypowiedź wywołała tak duże poruszenie w mediach. Jej zdaniem osoby odpowiedzialne za produkcję celowo wykorzystały jej krytyczny komentarz w odpowiednim czasie, aby podgrzać atmosferę przed emisją kolejnego odcinka.

Żeby wam pokazać, jak to wszystko działa, opowiem wam o tym schemacie. Emisja podcastu była półtora tygodnia temu. Nikt tego nie skomentował, cisza. Dlaczego? Bo była ogromna tragedia w Polsce, była żałoba narodowa, emisja programu »Taniec z Gwiazdami« nie miała miejsca, więc nikomu się nie opłacało komentować tuż po tym, jak to wyszło. Natomiast był kolejny odcinek, który trzeba było wypromować, a wiadomo, jak się pisze, no to ludzie są ciekawi, i tak się robi PR tego programu. Więc ten mikrofon z pytaniem o komentarz wylądował u osoby, która ma ogromny szacunek środowiskowy, ma zaufanie publiczne, jest lubiana, jest dużo starsza, bo to też ma znaczenie, kogo się pyta, w odniesieniu do tego, co powiedziałam ja - tłumaczyła Agnieszka Kaczorowska.

Celebrytka odniosła się także do samej formy publicznej debaty, jaka wywiązała się po jej słowach. Zauważyła, że merytoryczną dyskusję zastąpiono osobistymi docinkami, które próbowano zamaskować pozornym żartem oraz ironią, podczas gdy prawdziwa klasa wymagałaby po prostu uszanowania jej prawa do odmiennej opinii.

Podsumowując swoje wystąpienie, zaapelowała bezpośrednio do kobiet o odwagę w wyrażaniu myśli i nieuleganie presji milczenia. Zaznaczyła, że istotą wolności jest prawo do kulturalnego, łagodnego i stanowczego prezentowania własnych racji, nawet w sytuacji, gdy wywołują one sprzeciw otoczenia.

I jeszcze chcę podkreślić, bo taki w ogóle był cel nagrywania tych relacji, żebyście nie bali się mówić. Bo to jest wolność, jeżeli mówicie w sposób łagodny, spokojny i kulturalny, to czemu nie? Bardzo sobie cenię bycie wolnym człowiekiem i tego wam wszystkim życzę - powiedziała na koniec.

Zobacz również: Iwona Pavlović ostro odpowiada Agnieszce Kaczorowskiej. Poszło o poziom „Tańca z Gwiazdami”

Sonda Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz do siebie pasują? Tak, ładna z nich para Nie, powinna zostać z Pelą

Historia konfliktów Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Analiza dotychczasowych wypowiedzi i działań Agnieszki Kaczorowskiej wokół "Tańca z Gwiazdami" wskazuje na jej bardzo skomplikowane i wręcz toksyczne relacje z tym formatem. Tancerka zadebiutowała w programie w 2014 roku, a już wiosną 2015 roku sięgnęła po Kryształową Kulę w parze z aktorem Krzysztofem Wieszczkiem.

Po finale piątej odsłony "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" postanowiła pożegnać się z rolą trenerki, deklarując w wywiadach, że interesuje ją wyłącznie posada jurora. Kiedy po blisko dwóch latach przerwy, w 2024 roku, stacja wznowiła emisję show, Kaczorowska otwarcie skrytykowała odświeżony skład sędziowski, co doprowadziło do jej ostrego sporu medialnego z Rafałem Maserakiem.

Wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom, wiosną 2025 roku tancerka ponownie pojawiła się na parkiecie w roli instruktorki, tworząc duet z Filipem Gurłaczem. Para zajęła drugie miejsce, a po porażce z influencerką Marią Jeleniewską, rozgoryczona Kaczorowska publikowała w sieci wpisy sugerujące, że w finale "wygrał internet".

Kolejna edycja przyniosła jej jeszcze większe rozczarowanie, gdy w parze ze swoim życiowym partnerem, Marcinem Rogacewiczem, nie szczędziła widzom czułych gestów na wizji. Ich przygoda z programem zakończyła się już na etapie siódmego odcinka, a zakochani nie próbowali nawet ukrywać swojego ogromnego niezadowolenia z takiego werdyktu.

Zobacz również: Tomasz Wygoda odpowiada Agnieszce Kaczorowskiej. Poszło o poziom „Tańca z Gwiazdami”

27