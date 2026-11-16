Tomasz Wygoda odpowiada Agnieszce Kaczorowskiej. Poszło o poziom „Tańca z Gwiazdami”

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na parkiecie Agnieszka Kaczorowska świetnie orientuje się w realiach realizacji „Tańca z Gwiazdami”, przez co jej komentarze o widowisku zawsze odbijają się szerokim echem. Niedawno tancerka gościła w podcaście, gdzie miała ocenić obecną edycję jako jedną z najgorszych pod kątem przygotowania choreografii. Tak ostra opinia wywołała spore zamieszanie, dlatego dziennikarze postanowili poprosić o komentarz zasiadającego w jury Tomasza Wygodę.

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Tomasz Wygoda komentuje słowa Agnieszki Kaczorowskiej o „Tańcu z Gwiazdami”

Juror zareagował błyskawicznie na przytoczone słowa. Tomasz Wygoda był wyraźnie zdumiony tak surową oceną obecnej odsłony tanecznego programu, jaką wygłosiła Agnieszka Kaczorowska.

„Oj, straszne! Naprawdę tak powiedziała? Nie wiem w ogóle, jak można tak mówić...” – skomentował całe zajście z wyraźnym rozbawieniem Tomasz Wygoda.

W dalszej części wypowiedzi juror zaznaczył, że motywy tak ostrej krytyki ze strony tancerki są dla niego całkowicie niezrozumiałe. Docenił jej wielki talent artystyczny, ale jednocześnie wysunął przypuszczenie, że Kaczorowska przez własne wygórowane ambicje może patrzeć na pracę innych zbyt rygorystycznie.

„Jest super tancerką. Możliwe, że w stosunku do siebie ocenia kolegów bardzo nisko. Nie wiem, po co to robi” – ocenił juror na łamach „Super Expressu”.

To jednak nie był koniec jego komentarza w tej sprawie. Tomasz Wygoda podkreślił ogrom wysiłku, jaki uczestnicy oraz twórcy choreografii wkładają w przygotowanie obecnych, bardzo efektownych pokazów. Zasugerował również, że zamiast wygłaszać negatywne opinie w mediach, lepiej skupić uwagę na realnych wydarzeniach z parkietu.

Agnieszka Kaczorowska krytykuje „Taniec z Gwiazdami”. Tomasz Wygoda odpowiada

„Z tego, co słyszałem, oni tańczą i robią super spektakle. Mają czym się zajmować, a nie chodzić po telewizjach i opowiadać, że u nas nic ciekawego się nie dzieje” – podsumował stanowczo Tomasz Wygoda.