Iwona Pavlović ostro odpowiada Agnieszce Kaczorowskiej. Poszło o poziom „Tańca z Gwiazdami”

Iwona Pavlović reaguje na krytykę Agnieszki Kaczorowskiej dotyczącą „Tańca z Gwiazdami”

Program „Taniec z Gwiazdami” niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze widzów, których interesują nie tylko same występy na parkiecie, ale również noty sędziowskie oraz kuluarowe wypowiedzi osób związanych z produkcją. Ostatnio szerokim echem odbiły się słowa Agnieszki Kaczorowskiej. Wieloletnia trenerka w tym formacie gościła w podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan, gdzie bardzo surowo oceniła trwający sezon widowiska. Jej zdaniem obecni uczestnicy prezentują jedne z najgorszych układów tanecznych w dziejach show. O odniesienie się do tej krytyki poprosiliśmy wieloletnią jurorkę programu, Iwonę Pavlović.

Popularna Czarna Mamba ma na temat bieżącego sezonu „Tańca z Gwiazdami” pogląd całkowicie odmienny od swojej młodszej koleżanki. Sędzia uważa, że to właśnie w obecnej edycji główną rolę na parkiecie wreszcie odgrywa czysty taniec, który wcześniej był wypierany przez efektowne akrobacje. Pavlović zaznaczyła, że w minionych latach miała czasem spory problem z wyłapaniem w układach podstawowych kroków tanecznych.

„Nie zgadzam się absolutnie. Mało tego, uważam, że od tej edycji tak naprawdę wrócił taniec do tańca, ponieważ wcześniejsze edycje były bardzo akrobatyczne. Ja już po prostu nie mogłam, nie raz nie mogłam znaleźć jednego kroku w danym tańcu. Tylko wszyscy się nosili, dźwigali, kręcili, przenosili, przestawiali. Szczególnie gwiazdy były przedstawiane z boku na bok” - powiedziała „Super Expressowi” Iwona Pavlović.

Wieloletnia jurorka zwróciła uwagę na fakt, że aktualne układy choreograficzne obfitują w tradycyjną technikę taneczną. Wiąże się to naturalnie z ograniczeniem widowiskowych figur akrobatycznych i podnoszeń, które dotychczas tak bardzo podobały się zgromadzonej w studiu widowni. Zdaniem Iwony Pavlović taka zmiana wychodzi jednak programowi na dobre, ponieważ zmusza gwiazdy do zaprezentowania faktycznych umiejętności tanecznych.

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Iwona Pavlović wytyka Agnieszce Kaczorowskiej brak konsekwencji w ocenach programu

„W tej edycji jest tak, że określona część tańca musi być prawdziwym tańcem. Wiem, że jest to dochowane, bo choreografowie to sprawdzają. Ja jestem zachwycona, bo moim zdaniem jest bardzo dużo tańca. Oczywiście, że przez to jest mniej tej akrobatycznej strony, tych fiflaków, jak my mówimy, ale dla tańca to jest dobrze” - tłumaczyła jurorka.

Podczas rozmowy zapytaliśmy Iwonę Pavlović o potencjalne powody, dla których Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na tak ostre podsumowanie pracy choreografów i poziomu uczestników. Ekspertka nie zamierzała spekulować na temat motywacji tancerki, ale przy okazji wypomniała jej wyraźny brak konsekwencji w dotychczasowych komentarzach dotyczących tanecznego formatu.

„No to trzeba by było się spytać jej, ale może jak się gdzieś nie jest, to wtedy jest brzydko, a jak się gdzieś to jest ładnie. Może tak, że jak Agnieszki tu nie mam, to jest brzydko. Bo jak się pojawi, to już będą dobre choreografie, nie wiem, ale może tak jest. Nie ukrywam, że już nie pierwszy raz to słyszałam, że czasami Agnieszka powiem nieładnie, jechała na program »Taniec z Gwiazdami«, ale kiedy się w nim pojawiała, to już w ogóle wszystko było wtedy super. I potem jak jej nie było, to znowu jechała po tym programie, ale jak potem się pojawiała, to znowu wszystko było super. Więc dla mnie to troszkę jest niewiarygodne, ale to jest jej sprawa, ona ma prawo do własnej oceny jak najbardziej” - mówi „Super Expressowi” Iwona Pavlović.

Wywiad przeprowadziła Julita Buczek.