Krzysztof Cugowski szczerze o relacjach z rodziną. Padły gorzkie słowa na temat ojcostwa

Krzysztof Cugowski opowiedział o trudnych relacjach w rodzinie

Prywatne losy Krzysztofa Cugowskiego nie zawsze toczyły się po jego myśli. Artysta dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu i doczekał się trzech synów. Na łamach tygodnika „Życie na Gorąco” muzyk otworzył się na temat skomplikowanych relacji łączących go z najbliższymi. Podczas rozmowy wokalista daleki był od stawiania siebie w wyłącznie korzystnym świetle. Zamiast tego zdobył się na wyznanie, które wybrzmiało niezwykle mocno.

Dziennikarze zapytali artystę wprost o to, jak ocenia siebie w rolach ojca oraz dziadka. Muzyk udzielił zaskakująco otwartej odpowiedzi, nie szukając żadnych wymówek przed czytelnikami ani nie unikając niewygodnego wątku. Krzysztof Cugowski otwarcie stwierdził, że nie wystawia sobie w tym obszarze najlepszego świadectwa. „Niestety, nie byłem dobrym ojcem i chyba dobrym dziadkiem też nie jestem. Ale staram się i to jest chyba najważniejsze” - wyznał artysta.

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Krzysztof Cugowski nie ma kontaktu z najstarszym synem od ośmiu lat

Wokalista wyjaśnił również, że choć z jednym wnukiem utrzymuje prawidłowe relacje, to jego więź z wnuczką jest znacznie słabsza. „Z jednym wnukiem mam dobre relacje, natomiast z wnuczką umiarkowane i nic na to nie poradzę” - przyznał.

Równie trudny pozostaje temat jego porozumienia z dorosłymi dziećmi. Gdy padło pytanie o ewentualną poprawę stosunków z synami, Krzysztof Cugowski udzielił dość wymijającej odpowiedzi. Zauważył jedynie, że w każdym domu przeplatają się lepsze oraz trudniejsze okresy, choć sam życzyłby sobie wyłącznie pozytywnego obrotu spraw. „Różnie jest. Raz te relacje są lepsze, raz gorsze – jak w każdej rodzinie. Życie musi być żywe, żeby człowiekowi się nie nudziło. A ja oczywiście chciałbym, żeby wszystko układało się jak najlepiej, ale nie tylko ode mnie to zależy” - powiedział.

Wyjątkowo dużo mówi wzmianka na temat jego więzi z pierworodnym dzieckiem. Z opisu dołączonego do rodzinnej fotografii w tygodniku wynika, że Krzysztof Cugowski od ośmiu lat nie utrzymuje kontaktu z najstarszym synem. Tak długa rozłąka z kimś bliskim to bez wątpienia ogromny ciężar i trudne przeżycie, jednak sam piosenkarz nie zdecydował się na rozwinięcie tego tematu.