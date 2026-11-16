Gwiazdy po „Tańcu z Gwiazdami”. Kuna z drogą torebką i uśmiechnięty Sołtysiewicz

Iza Kuna, Julia Wieniawa i Malik Montana przed studiem „Tańca z Gwiazdami”

Program „Taniec z Gwiazdami” wykracza daleko poza samą rywalizację na parkiecie, skomplikowane układy taneczne oraz noty przyznawane przez komisję juryską. Każdej odsłonie tego widowiska towarzyszą silne emocje i zakulisowe spotkania, a wiele ciekawych sytuacji rozgrywa się już po wyłączeniu kamer. Telewidzowie obserwują zmagania uczestników podczas transmisji, jednak równie interesujące sceny mają miejsce tuż przed budynkiem. Po finale ostatniego odcinka uwagę przyciągnęła liczna grupa znanych osób wychodzących z planu zdjęciowego.

Tuż po zakończeniu emisji na żywo przed gmachem studia zaczęli gromadzić się kolejni celebryci. Od razu dało się zauważyć, że po programie panuje bardzo przyjazny klimat. Znani goście wychodzili z nagrań w wyśmienitych nastrojach, a ich wyraźnie zadowolone twarze nie pozostawiały co do tego żadnych wątpliwości.

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Jasper Sołtysiewicz odpadł z „Tańca z Gwiazdami”, ale pod studiem dopisywał mu humor

Sceny rozgrywające się po finale „Tańca z Gwiazdami” niezmiennie budzą duże zainteresowanie. Każdy odcinek to przecież efekt wielogodzinnych treningów, prób, dużego stresu i ogromnego wysiłku wkładanego zarówno przez samych tancerzy, jak i całą produkcję. Podczas występów na parkiecie zawsze czuć ogromne napięcie, ponieważ gwiazdy walczą o pozostanie w dalszej części rywalizacji. Dopiero zakończenie pracy na planie pozwala uczestnikom odetchnąć i przynajmniej na moment odciąć się od tanecznego wyścigu.

W tłumie wyróżniała się zwłaszcza Iza Kuna, której dopisywał wyjątkowo dobry humor. Wyraźnie zadowolona aktorka szeroko się uśmiechała, odsłaniając białe zęby. Niewykluczone, że źródłem jej świetnego samopoczucia była torebka marki Balenciaga warta 11 tysięcy złotych. Pogody ducha nie stracił także Jasper Sołtysiewicz, choć to właśnie on pożegnał się z programem w tym odcinku, zyskując miano „odpadzioszka”. Przed budynkiem pojawili się również Julia Wieniawa oraz Malik Montana, którzy wspólnie odjechali spod studia dużym samochodem. Wszystkie te sytuacje z udziałem gwiazd opuszczających plan „Tańca z Gwiazdami” stanowiły dowód na to, że za kulisami panowały doskonałe nastroje.