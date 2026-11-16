Co piąty rowerzysta jeździ też jesienią i zimą

Z raportu „Rowerowa Polska PZU” wynika, że niemal 60% rowerzystów korzysta z roweru także na co dzień, np. w drodze do pracy lub szkoły, a 66% traktuje go jako sposób na spędzanie czasu z bliskimi. Badania pokazują, że jazda na rowerze może pomagać nie tylko ciału, ale i głowie. W opublikowanym w maju 2026 roku przeglądzie 87 badań z 19 krajów naukowcy z University of Oklahoma, Loma Linda University i organizacji Outride powiązali jazdę na rowerze z lepszym nastrojem, niższym poziomem stresu i silniejszymi więziami społecznymi. Odnotowali też poprawę czasu reakcji i koncentracji [3].

"Rower to jeden z najprostszych sposobów, żeby przewietrzyć głowę. Po kilku godzinach w siodełku nie myśli się o mailach i spotkaniach, tylko o następnym podjeździe, wietrze i o tym, gdzie zatrzymać się na obiad. Jesień jest do tego świetna: nie ma upałów, szlaki są puste, a widoki często piękniejsze niż latem. Trzeba tylko pamiętać o tym, że dzień jest krótszy, więc warto dobrze zaplanować trasę i wiedzieć, gdzie się nocuje. Dlatego niedawno zaczęliśmy współpracę z darmową aplikacją VeloPlanne" – mówi Aleksandra Klonowska-Szałek, współtwórczyni platformy Slowhop.

Kilka dni zamiast jednego

Jednodniowa wycieczka rowerowa często oznacza powrót tą samą drogą albo pośpiech, żeby zdążyć przed zmrokiem. Wyjazd na kilka dni pozwala przejechać dłuższy odcinek, podzielić go na etapy i zatrzymać się na nocleg po drodze. Każdy dzień kończy się w innym miejscu, a zmęczone mięśnie mają czas na regenerację: w wygodnym łóżku, przy kolacji z lokalnych produktów, czasem w saunie lub balii.

"Coraz więcej naszych gości łączy nocleg z rowerem. Szukają miejsc, w których można bezpiecznie zostawić rower na noc, umyć go, wysuszyć ubrania i zjeść porządne śniadanie przed kolejnym etapem. Gospodarze też to widzą: część z nich przygotowuje zadaszone wiaty na rowery, podstawowe narzędzia, mapy okolicznych tras, a nawet pakuje prowiant na drogę. Dla wielu osób taki wyjazd to też sposób na odcięcie się od pracy: zamiast siedzieć w jednym miejscu, przemieszczają się, ale w swoim tempie, bez samochodu i korków" – mówi Aleksandra Klonowska-Szałek ze Slowhop.

Trasa i nocleg w jednej aplikacji

VeloPlanner to bezpłatny planer tras rowerowych z ponad 100 oficjalnymi szlakami w Europie, w tym trasami sieci EuroVelo. Pozwala planować trasy szosowe, gravelowe i turystyczne, dzielić dłuższe wyprawy na etapy oraz eksportować je do popularnych liczników rowerowych [4]. Teraz aplikacja ma też warstwę Slowhop. Rowerzysta układa trasę w aplikacji VeloPlanner, włącza warstwę Slowhop i widzi na mapie pinezki z noclegami w okolicy: pensjonatami, domkami czy agroturystykami. Wystarczy kliknąć w wybrane miejsce, a rezerwacja odbywa się już na platformie Slowhop.

"Wiemy, że dla wielu rowerzystów największym wyzwaniem przy planowaniu wyjazdu jest właśnie nocleg. Trasa jest gotowa, ale potem trzeba w kilku zakładkach sprawdzać, gdzie po drodze można przenocować. Dzięki współpracy z VeloPlanner widać to od razu na mapie. Można zaplanować etap tak, żeby kończył się w miejscu z panoramicznym oknem, sauną albo po prostu z wygodnym łóżkiem po całym dniu w siodełku" – podsumowuje Aleksandra Klonowska-Szałek ze Slowhop.

Autor: Slowhop/ Materiały prasowe

[1] https://media.pzu.pl/pl/informacje-prasowe/szczegoly/raport-pzu-80-proc-polakow-jezdzi-na-

rowerze

[2] Tamże.

[3] https://www.eurekalert.org/news-releases/1129269

[4] VeloPlanner, opis aplikacji w App Store: https://apps.apple.com/us/app/veloplanner-cycle-route-gpx/id6753161627

Źródło informacji: Slowhop