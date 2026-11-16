Iwona Pavlović broni Izy Kuny po fali krytyki. "Bujajcie się"

Iwona Pavlović reaguje na złośliwe komentarze o występach Izy Kuny

Program „Taniec z Gwiazdami” nieustannie budzi ogromne emocje wśród publiczności. Oglądający żywo dyskutują o prezentacjach gwiazd, werdyktach sędziowskich oraz rozstrzygnięciach z poszczególnych odcinków, nie szczędząc przy tym ani komplementów, ani surowej krytyki. Ostatnio w sieci pojawiła się złośliwa opinia sugerująca, że Iza Kuna dostaje maksymalne noty niezależnie od faktycznego poziomu swojego tańca. Poproszona przez nas o skomentowanie tej sprawy Iwona Pavlović odpowiedziała w niezwykle zdecydowany sposób.

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Jurorka „Tańca z Gwiazdami” ostro o krytykach Izy Kuny

Przytoczenie internetowego rymu „Czy się tańczy, czy się leży, dziesięć Izie się należy” wyraźnie zadziwiło sędzię tanecznego show. W pierwszym odruchu Iwona Pavlović skwitowała te zaczepki krótkim „Bujajcie się!”, by po chwili przejść do znacznie głębszej refleksji. Według niej podobne złośliwości świadczą przede wszystkim o samych autorach wpisów, a nie o umiejętnościach ocenianej aktorki.

„Ojejku, wiecie, biedni są ci ludzie. Tak naprawdę biedni są ci ludzie, nie Iza. Biedni są ludzie, którzy są tak zero-jedynkowi, którzy swoje frustracje przerzucają na kogoś innego i nie potrafią - moim zdaniem - ocenić artyzmu. Tak naprawdę nie wiedzą, czym jest sztuka” - stwierdziła Pavlović.

Jurorka znana jako Czarna Mamba wytłumaczyła także, co bierze pod uwagę podczas wystawiania swoich not. Zaznaczyła, że poprawność techniczna nie zawsze stanowi dla niej najważniejsze kryterium oceny. Kiedy uczestnik wnosi na parkiet wybitną osobowość oraz prawdziwy artyzm, sędzia ocenia takie widowisko z zupełnie innej, szerszej perspektywy.

„Kiedy na parkiecie programu »Taniec z Gwiazdami« pojawia się sztuka przez duże »S« i artysta przez duże »A«, sprawy techniczne zawsze będą u mnie schodzić na drugi plan. Jeżeli tego nie ma, wtedy wypunktowuję wszystkie kwestie techniczne” - wyjaśniła.