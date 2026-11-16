Podpalenie lokalu w Nowym Targu. Zatrzymano pięciu mieszkańców powiatu kraśnickiego

Śledztwo po podpaleniu lokalu w Nowym Targu

Po podpaleniu lokalu z nielegalnymi automatami do gier hazardowych nowotarscy kryminalni ustalali okoliczności zdarzenia i szukali osób, które mogły mieć z nim związek. W działaniach wspierali ich policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Dzięki zgromadzonym materiałom policjanci przeprowadzili trzy akcje. W ich trakcie zatrzymano łącznie pięciu mieszkańców powiatu kraśnickiego.

Trzy akcje w sprawie podpalenia w Nowym Targu

Pierwszego mężczyznę zatrzymano 2 września 2026 roku. Kolejne działania przeprowadzono 24 września i 4 listopada 2026 roku. Policja nie informowała wcześniej o zatrzymaniach ze względu na dobro śledztwa. Trwały bowiem czynności, których celem było zatrzymanie wszystkich osób zaangażowanych w przestępstwo. Według ustaleń śledczych podejrzani mieli też związek z podpaleniem innego lokalu z nielegalnymi automatami do gier hazardowych w województwie lubelskim. Zdarzenie spowodowało straty w mieniu w wielkich rozmiarach.

Policjanci zabezpieczyli marihuanę, krzewy konopi i amunicję

Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,6 kg marihuany. Znaleźli również osiem krzewów konopi innych niż włókniste. Policjanci odkryli także miejsce, w którym wytwarzano narkotyki, i zabezpieczyli 11 sztuk amunicji do broni palnej.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla trzech podejrzanych

Każdemu z zatrzymanych przedstawiono zarzuty adekwatne do jego ustalonej roli w sprawie. Dotyczą one między innymi sprowadzenia pożaru, przestępstw narkotykowych, niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu, nielegalnego posiadania amunicji oraz fałszowania dokumentów. Wobec trzech podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl