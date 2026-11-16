Zatrzymania w woj. śląskim. Areszt dla czterech osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie

Cztery osoby zatrzymane w woj. śląskim

Działania przeprowadzili śledczy z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach. W akcji uczestniczyli również funkcjonariusze SPKP w Katowicach oraz policjanci z komend miejskich w Piekarach Śląskich i Świętochłowicach. Zatrzymano 47-letnią kobietę oraz trzech mężczyzn w wieku 29, 32 i 35 lat. Według policji grupa zrzeszała osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich.

Śledztwo dotyczy nielegalnej migracji i narkotyków

Jak informuje policja, grupa co najmniej od 2023 roku miała zajmować się organizowaniem nielegalnej migracji oraz produkcją, przemytem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Jej działalność obejmowała kilka państw europejskich. Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dotychczas w sprawie zatrzymano łącznie 31 osób.

Zarzuty i tymczasowy areszt na trzy miesiące

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Trzem mężczyznom przedstawiono dodatkowo zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóch z nich usłyszało również zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec całej czwórki tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Policjanci znaleźli w Świętochłowicach maczety, rakietnicę i gaz pieprzowy

Podczas czynności prowadzonych w mieszkaniu 29-letniego mężczyzny w Świętochłowicach policjanci znaleźli między innymi maczety, rakietnicę oraz gaz pieprzowy. Policja nie poinformowała, czy w związku ze znalezieniem tych przedmiotów komukolwiek przedstawiono dodatkowe zarzuty. Czynności były częścią prowadzonego śledztwa.

Źródło: Policja.pl