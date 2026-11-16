Incydent na Walońskiej we Wrocławiu. Mężczyźni mieli krzyczeć, że mają bombę. Zostali deportowani

Interwencja służb na Oławskim Przedmieściu

Do zdarzenia doszło w piątek 13 listopada w godzinach popołudniowych na Oławskim Przedmieściu. Zachowanie dwóch młodych obywateli Ukrainy wywołało zaniepokojenie i doprowadziło do interwencji policji oraz straży pożarnej. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy dolnośląskiego Oddziału Prewencji Policji, którzy zatrzymali mężczyzn w wieku 18 i 19 lat.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali deportowani

Jak przekazała wrocławska policja, podczas zdarzenia mężczyźni mieli także publicznie pochwalać popełnienie przestępstwa, nawiązując do wydarzeń w Krakowie. Mieli również kierować groźby bezprawne motywowane przynależnością narodową. Obaj usłyszeli zarzuty z art. 224a § 1, art. 255 § 3 oraz art. 119 § 1 Kodeksu karnego. 14 listopada, po przesłuchaniu w prokuraturze, zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej, a wieczorem deportowani na Ukrainę.

Źródło: Policja.pl