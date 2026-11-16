Groźby masowego zabójstwa w szkole na Ursynowie. 16-latek trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Groźby masowego zabójstwa w szkole na Ursynowie

Dyrekcja jednej ze szkół na Ursynowie poinformowała policję o niepokojącym zachowaniu ucznia. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 16-latek groził koleżankom, kolegom i przedstawicielom dyrekcji zabójstwem wielu osób. Groźby wzbudziły uzasadnioną obawę, że mogą zostać spełnione. Policjanci natychmiast przyjechali do szkoły i zatrzymali nieletniego.

Policja zabezpieczyła telefon 16-latka

Po zatrzymaniu policjanci rozpoczęli czynności, by ustalić przebieg zdarzenia i zabezpieczyć materiał dowodowy. Zabezpieczyli między innymi telefon 16-latka. Jak przekazano, znalezione w nim treści są istotne dla postępowania i mogą wskazywać na propagowanie przez nieletniego faszystowskiego ustroju państwa. Policja podała też, że publikował on w mediach społecznościowych zdjęcia z nożem i przedmiotami przypominającymi broń.

Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 16-latka w ośrodku

Materiał zebrany przez policję dotyczy gróźb karalnych oraz treści ujawnionych w telefonie 16-latka. Postępowanie obejmuje również podejrzenie popełnienia przez niego innego czynu o charakterze seksualnym. Po wykonaniu czynności z udziałem nieletniego policjanci doprowadzili go do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o tymczasowym umieszczeniu 16-letniego obywatela Rosji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na trzy miesiące. O jego dalszych losach zdecyduje sąd rodzinny.

Źródło: Policja.pl