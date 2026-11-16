Zatrzymanie w Atenach. Mieszkaniec Rzeszowa po ekstradycji trafił do więzienia

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-16 14:03

53-letni mieszkaniec Rzeszowa, poszukiwany od 2005 roku za oszustwa finansowe, został zatrzymany w Atenach. Za mężczyzną wydano dwa listy gończe oraz Europejski Nakaz Aresztowania. 10 listopada 2026 roku został poddany ekstradycji do Polski, a następnie trafił do zakładu karnego.

Srebrne kajdanki leżące na ciemnym blacie. O zatrzymaniu mieszkańca Rzeszowa w Atenach przeczytasz na Eska.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Mieszkaniec Rzeszowa poszukiwany za oszustwa finansowe

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie poszukiwali 53-latka. Mężczyzna został skazany za oszustwa finansowe na łączną karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał za nim dwa listy gończe oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Nie stawił się do odbycia kary i ukrywał się poza granicami kraju.

Zatrzymanie w Atenach i ekstradycja do Polski

Podkarpaccy policjanci ustalili dokładne miejsce pobytu poszukiwanego. Europejski Nakaz Aresztowania umożliwił jego zatrzymanie w Atenach. Jak przekazała policja, zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy międzynarodowej i wymianie informacji. Ekstradycja mężczyzny do Polski odbyła się 10 listopada 2026 roku.

53-latek trafił do zakładu karnego

Po ekstradycji 53-latek został osadzony w zakładzie karnym. Będzie odbywał karę 3 lat pozbawienia wolności. Zatrzymanie zakończyło wieloletnie poszukiwania prowadzone przez podkarpackich policjantów. Policjanci współpracują z zagranicznymi służbami w poszukiwaniach osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI