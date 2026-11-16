Zatrzymanie w Atenach. Mieszkaniec Rzeszowa po ekstradycji trafił do więzienia

Mieszkaniec Rzeszowa poszukiwany za oszustwa finansowe

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie poszukiwali 53-latka. Mężczyzna został skazany za oszustwa finansowe na łączną karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał za nim dwa listy gończe oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Nie stawił się do odbycia kary i ukrywał się poza granicami kraju.

Zatrzymanie w Atenach i ekstradycja do Polski

Podkarpaccy policjanci ustalili dokładne miejsce pobytu poszukiwanego. Europejski Nakaz Aresztowania umożliwił jego zatrzymanie w Atenach. Jak przekazała policja, zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy międzynarodowej i wymianie informacji. Ekstradycja mężczyzny do Polski odbyła się 10 listopada 2026 roku.

53-latek trafił do zakładu karnego

Po ekstradycji 53-latek został osadzony w zakładzie karnym. Będzie odbywał karę 3 lat pozbawienia wolności. Zatrzymanie zakończyło wieloletnie poszukiwania prowadzone przez podkarpackich policjantów. Policjanci współpracują z zagranicznymi służbami w poszukiwaniach osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Źródło: Policja.pl