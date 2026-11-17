Fałszywy alarm bombowy w banku na Pradze Północ

Informację o ładunku podłożonym w placówce banku na Pradze Północ przekazano 17 listopada około godziny 13:00. Z banku ewakuowano kilka osób. Policjanci zabezpieczyli teren wokół placówki i jej wejście. Obiekt sprawdzili pirotechnicy oraz przewodnik psa służbowego wyszkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych. Nie znaleziono żadnych niebezpiecznych materiałów, a zagrożenie wybuchem zostało wykluczone.

71-latka zatrzymana w sprawie fałszywego alarmu

Policjanci ustalili, że poprzedniego dnia placówkę odwiedziła jedna z klientek banku, niezadowolona z obsługi. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy wytypowali osobę, która miała poinformować o podłożonym ładunku. Była nią 71-letnia mieszkanka Pragi Północ. Kobieta nie chciała otworzyć drzwi swojego mieszkania, dlatego policjanci dostali się do środka z pomocą strażaków. Funkcjonariusze ustalili również, że kobieta była poszukiwana w celu ustalenia miejsca pobytu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Prokuraturę Rejonową Warszawa-Żoliborz.

Zarzut za wywołanie fałszywego alarmu o zagrożeniu

Po zatrzymaniu 71-latki kryminalni przeszukali jej mieszkanie. Następnie kobieta trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego zebrali materiał procesowy niezbędny do wszczęcia śledztwa, a następnie przekazali go Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ. 19 listopada 2026 roku policjanci doprowadzili kobietę do prokuratury na przesłuchanie. Usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu o zagrożeniu. Grozi jej za to do 8 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niej dozór policyjny.

Źródło: Policja.pl