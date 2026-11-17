Zgłoszenie w sprawie 48-latka w kryzysie emocjonalnym

16 listopada 2026 roku, tuż przed godziną 16, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach otrzymał zgłoszenie. Dotyczyło ono 48-letniego mężczyzny znajdującego się w głębokim kryzysie emocjonalnym. Ze względu na powagę sytuacji na wskazany adres skierowano patrol. Na miejsce pojechali mł. asp. Paweł Szyderski oraz st. post. Piotr Barszcz.

Policjanci udzielili pomocy 48-latkowi na strychu

Policjanci odnaleźli mężczyznę na strychu budynku mieszkalnego. Jak przekazała policja, jego życie było bezpośrednio zagrożone. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności ratunkowe i udzielali 48-latkowi pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Następnie mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Źródło: Policja.pl