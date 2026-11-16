Miłośnicy kultowej serii o przygodach Jamesa Bonda z ogromnymi emocjami przyjęli oficjalny komunikat o wyborze Roberta Pattinsona na następcę Daniela Craiga. Kinomaniacy od dłuższego czasu spekulowali, komu przypadnie słynny smoking i kto zostanie odtwórcą roli agenta 007 w 26. odsłonie cyklu.

Angaż 40-letniego Brytyjczyka spotkał się ze skrajnymi opiniami. Podczas gdy część odbiorców z radością wyczekuje nowego otwarcia szpiegowskiej serii, inni twierdzą, że twórcy powinni zatrudnić innego kandydata. Emocje sięgają zenitu, a pod informacją o obsadzeniu filmowego wampira ze „Zmierzchu” w roli słynnego szpiega w zaledwie dwie godziny pojawiło się ponad 20 tysięcy komentarzy. Dyskusja wciąż trwa, a na publikację zareagowały już niemal 2 miliony użytkowników.

Robert Pattinson jako nowy James Bond. Internauci komentują decyzję

Po występie w „Zmierzchu” Pattinson stworzył wiele istotnych kreacji, pojawiając się między innymi w produkcjach „Batman”, „Odyseja”, „Drama” oraz „Primetime”. Według części komentujących brytyjski gwiazdor doskonale poradzi sobie jako kultowy agent 007, co czyni ruch producentów bardzo udanym. Pozostali widzowie deklarują z kolei, że mimo wcześniejszych nadziei na angaż Henry'ego Cavilla, zamierzają dać nowemu odtwórcy kredyt zaufania.

„Oczywisty wybór”

„Nie mam nic przeciwko, ale rany… On gra dosłownie WE WSZYSTKIM”

„Nazywa się Bond! James Bond! Jedziemy z tym”

„W gruncie rzeczy dobra wiadomość. To wprawdzie nie Henry Cavill, ale nieważne. Trzeba dać Robertowi szansę. Do dzieła!” – komentowali internauci na oficjalnym profilu Bonda na Instagramie.

Sonda Czy Robert Pattinson będzie dobrym Bondem? Tak! Jest idealny do tej roli! W życiu! To jest skandal! Może i będzie dobry, ale Henry Cavill byłby lepszy Nie interesuje mnie to

Fani Henry'ego Cavilla krytykują wybór Roberta Pattinsona

Optymizmu sympatyków Pattinsona nie podzielają jednak wszyscy komentujący. W grupie niezadowolonych widzów najmocniej słychać głosy wielbicieli znanego z „Człowieka ze stali” Henry'ego Cavilla. Ten aktor już w przeszłości pojawiał się w spekulacjach dotyczących roli Jamesa Bonda, a przed laty uczestniczył nawet w zdjęciach próbnych, zanim ostatecznie postawiono na Daniela Craiga.

Sympatycy Cavilla w swoich wpisach bardzo krytycznie podeszli do ruchu twórców serii.

„Henry Cavill był jedyną poprawną odpowiedzią. Gdyby tylko istniał znany aktor, którego pragnęli fani i który byłby perfekcyjny do tej roli...”

„NIE MÓJ BOND”

„Nie znam nikogo, kto wybrałby Pattinsona - poza samym Amazonem...”

„Lubię Roberta, ale no sam nie wiem, mam mieszane uczucia. Czuję, że było mnóstwo znacznie lepszych opcji”

„Po prostu skandal!”

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Denis Villeneuve wyreżyseruje 26. film o Jamesie Bondzie

Reżyserią 26. części przygód Jamesa Bonda zajmie się Denis Villeneuve. Twórca ten miał już okazję pracować z Pattinsonem na planie produkcji „Diuna: Część trzecia”. Na ten moment producenci nie podali jeszcze oficjalnego terminu kinowej premiery kolejnego filmu o agencie 007.