Nie ma jednej obowiązującej daty ubierania choinki. W Polsce drzewko najczęściej dekoruje się 6 grudnia, w połowie miesiąca lub tuż przed Wigilią.

Mikołajki to popularny termin szczególnie w rodzinach z dziećmi, które chcą dłużej cieszyć się świątecznymi ozdobami.

Tradycyjnie choinkę ubierano w ramach przygotowań do Bożego Narodzenia, a w niektórych domach zwyczaj ten nadal przypada na 22, 23 lub 24 grudnia.

W przypadku żywego drzewka warto pamiętać, że im wcześniej trafi do ciepłego pomieszczenia, tym szybciej może zacząć gubić igły. Sztuczną choinkę można natomiast udekorować nawet kilka tygodni przed świętami.

Ubieranie choinki - 6 grudnia czy dopiero przed Wigilią?

Jednym z najpopularniejszych terminów ubierania choinki jest 6 grudnia, czyli mikołajki. W wielu domach właśnie wtedy rozpoczyna się świąteczne dekorowanie wnętrz. To rozwiązanie szczególnie lubiane przez rodziny z dziećmi, które dzięki temu mogą dłużej cieszyć się bożonarodzeniową atmosferą. Niektórzy wolą jednak poczekać do połowy grudnia albo nawet do 22 i 23 grudnia. Takie podejście wiąże się z tradycją przygotowywania domu na ostatnie dni przed świętami. W wielu polskich rodzinach choinkę ubiera się również w Wigilię, traktując to jako jeden z ważniejszych elementów świątecznych przygotowań.

Żywe choinki - jak kupić najpiękniejsze drzewko?

Co mówi tradycja o ubieraniu choinki?

Zwyczaj dekorowania drzewka w Polsce upowszechnił się stosunkowo późno, a sama choinka stopniowo zastępowała starsze świąteczne ozdoby, takie jak podłaźniczka. Tradycyjnie drzewko wiązano z okresem poprzedzającym Boże Narodzenie, a jego dekorowanie było częścią przygotowań do Wigilii. Współcześnie coraz częściej odchodzi się od sztywnego trzymania się jednej daty. Niektórzy ubierają choinkę już pod koniec listopada, inni czekają do grudnia. Nie oznacza to jednak, że któryś z tych terminów jest niewłaściwy.

Jak długo choinka może stać w domu?

W przypadku sztucznego drzewka termin dekorowania nie ma większego znaczenia. Można ustawić je nawet kilka tygodni przed świętami. Inaczej wygląda sytuacja z żywą choinką, która z czasem zaczyna tracić igły, szczególnie jeśli stoi w ciepłym pomieszczeniu. Jeśli zależy nam na tym, aby naturalne drzewko zachowało świeżość jak najdłużej, warto kupić je możliwie blisko terminu dekorowania. Duże znaczenie ma również odpowiednie podlewanie i unikanie ustawiania choinki tuż przy kaloryferze.

Kiedy ubrać choinkę?

Najlepiej wtedy, kiedy sprawia nam to przyjemność i pasuje do rodzinnych zwyczajów. Można zrobić to w mikołajki, w połowie grudnia lub tuż przed Wigilią. Nie istnieje żadna zasada, która nakazywałaby czekać z dekorowaniem do konkretnego dnia. Najważniejsze, aby świąteczne drzewko cieszyło domowników i tworzyło atmosferę, na którą czekają przez cały rok.