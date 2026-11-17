Zabójstwo przy ul. Piłsudskiego w Łodzi

Policjanci zostali skierowani na ulicę Piłsudskiego po zgłoszeniu świadka, według którego w mieszkaniu sąsiadki miał leżeć mężczyzna bez oznak życia. Po przyjeździe zastali na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego. Lekarz stwierdził zgon 51-latka. Mężczyzna miał ranę kłutą w klatce piersiowej.

42-latka z zarzutem zabójstwa 51-letniego męża

Na miejscu była kobieta, która zgłosiła sprawę. Przekazała funkcjonariuszom, że przyszła do niej sąsiadka i powiedziała, że jej mąż nie żyje. Kobieta zaalarmowała służby. W mieszkaniu była również żona zmarłego. Zatrzymano ją w związku ze sprawą. Policjanci zabezpieczyli zakrwawiony nóż i rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia.

Areszt dla podejrzanej o zabójstwo w Łodzi

Jak podała policja, zebrany materiał dowodowy wskazywał na żonę 51-latka. 42-latce przedstawiono zarzut zabójstwa. Za to przestępstwo grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sprawę, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew, prowadzą śledczy z VI Komisariatu Policji w Łodzi.

Źródło: Policja.pl