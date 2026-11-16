Marta Chodorowska szczerze o macierzyństwie. Wskazała największe zagrożenie dla syna

Marta Chodorowska zdobyła popularność w serialu "Ranczo". Kim jest aktorka?

Urodzona w 1981 roku w Sztumie Marta Chodorowska spełnia się zawodowo na planach filmowych, serialowych oraz w teatrze. Dyplom warszawskiej Akademii Teatralnej odebrała w 2005 roku. Największą sławę w całym kraju przyniosła jej jednak rola zbuntowanej córki wójta, Klaudii Kozioł, w hicie TVP "Ranczo", w którą wcielała się przez dziesięć lat, od 2006 do 2016 roku. Publiczność zna ją również z innych popularnych produkcji telewizyjnych, takich jak "M jak miłość", "Barwy szczęścia" oraz "Korona królów".

Oprócz występów przed kamerą artystka regularnie pojawia się na scenie teatralnej, współpracując między innymi z warszawskim Teatrem Kamienica oraz Teatrem Współczesnym.

33

Marta Chodorowska o wychowaniu syna i współczesnych zagrożeniach

W życiu prywatnym Marta Chodorowska spełnia się jako żona oraz matka, choć w mediach konsekwentnie milczy na temat swoich bliskich. Aktorka pilnie strzeże rodzinnych spraw, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę z dzisiejszych zagrożeń czyhających na dzieci. Artystka uważnie obserwuje współczesny świat i w wywiadzie dla radia VOX FM podzieliła się swoimi przemyśleniami.

„Wstawanie o poranku, szykowanie do szkoły, budzenie. Teraz już mniej, ale jak był malutki, to wstawanie po prostu o piątej rano było dla mnie dosyć bolesne. Bycie mamą w dzisiejszych czasach wydaje mi się paradoksalnie trudniejsze. Czasami słyszę: »A, teraz marudzicie, macie tyle udogodnień. Wychowywanie dziecka w czasach komunizmu to była trudność, bo niczego nie było, a teraz jest wszystko - moim zdaniem nawet za dużo«. Niestety ten internet to jest oddzielny świat, nad którym nie panujemy. Nie mamy narzędzi, żeby wszystko skontrolować i ochronić przed tym swoje dziecko. Jak ja byłam dzieckiem, to nawet jeśli ktoś był takim kozłem ofiarnym w szkole, któremu dokuczano, to trwało to od godziny, nie wiem, ósmej do piętnastej. A potem człowiek był już od tego wolny. Teraz młody człowiek jest narażony na ten hejt 24 godziny na dobę. Wszystko można wrzucić na - jak ostatnio słyszałam - platformy algorytmiczne, żeby nie mówić »społecznościowe«, bo to nie ma nic wspólnego ze społecznością. Człowiek jest uzależniony od tego, czy dostanie te lajki i w ten sposób się definiuje. Nie przez to, czy jest fajnym kolegą, tylko czy jest wystarczająco fajny, żeby dostać ileś tam tych lajków. To jest jedna rzecz. Dwa - nie jesteśmy w stanie wszystkiego zablokować i skontrolować” - powiedziała Marta Chodorowska w rozmowie z VOX FM.

Aktorka podkreśliła jednocześnie, że w tym wszystkim kluczową kwestią pozostaje dobro dziecka.