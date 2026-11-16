Krzysztof Dombrowski z zespołu Nagły Atak Spawacza zmaga się z ciężkim nowotworem

Wiadomość o problemach zdrowotnych Krzysztofa Dombrowskiego przekazał na Instagramie twórca profilu „Gemela poznańska”, Tomasz Hejna. Mężczyzna wychowywał się z raperem na tym samym osiedlu i zna go jeszcze ze szkoły podstawowej.

„Mój kolega z osiedla, jeszcze z czasów podstawówki, Krzysiu Dombrowski (wielu z Was zna go pewnie jako Małpę z grupy Nagły Atak Spawacza), toczy teraz swoją najważniejszą walkę. Od początku roku mierzy się z ciężką chorobą nowotworową (rak jelita z przerzutami na wątrobę). W tej trudnej sytuacji lokalne środowisko muzyczne łączy siły, żeby wesprzeć Krzyśka w powrocie do zdrowia” – napisał Tomasz Hejna na Instagramie.

Informacja wywołała ogromne poruszenie na polskiej scenie hip-hopowej. Dotyczy ona bowiem reprezentanta jednej z najbardziej wyrazistych grup w historii krajowego rapu. Formacja Nagły Atak Spawacza zyskała popularność głównie w latach 90., wyróżniając się bezkompromisowym stylem oraz mocnymi tekstami.

Małpa przeszedł poważną operację i zwrócił się do fanów

Do kwestii swojego zdrowia odniósł się także sam Dombrowski. Artysta ma już za sobą skomplikowany zabieg chirurgiczny. Krótko po operacji zamieścił w sieci zwięzły komunikat, który wlał w serca jego słuchaczy odrobinę optymizmu.

„Wróciłem do żywych” – przekazał w mediach społecznościowych Krzysztof Dombrowski.

Muzyk musi teraz przejść przez proces dalszego leczenia oraz rehabilitacji. Chcąc realnie pomóc mu w tych zmaganiach, znajomi z branży zdecydowali się na organizację specjalnej imprezy, zamiast ograniczać się wyłącznie do wirtualnych wyrazów wsparcia.

Peja i Patrycja Markowska wystąpią na koncercie charytatywnym w Poznaniu

Do akcji pomocowej przystąpili wykonawcy reprezentujący różne nurty polskiej muzyki. Na scenie pojawią się między innymi Patrycja Markowska oraz Ryszard „Peja” Andrzejewski. Charytatywny koncert zaplanowano na 5 grudnia 2026 r. w klubie 2progi w Poznaniu.

Swoją obecność potwierdzili także raper Zbuku oraz artyści powiązani z grupą Nagły Atak Spawacza. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów na to wydarzenie zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów terapii i rehabilitacji Krzysztofa Dombrowskiego.

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