Potrącenie pieszej w Mogilnie

Do zdarzenia doszło na ul. Hallera w Mogilnie. Policjanci wstępnie ustalili, że kierująca Oplem 35-latka nie ustąpiła pierwszeństwa 76-latce, która znajdowała się na przejściu dla pieszych. Kierująca potrąciła pieszą. Mieszkanka Mogilna została przetransportowana do szpitala. Z powodu obrażeń, których doznała piesza, zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy.

Policja zabezpieczyła nagranie z monitoringu. Kierująca straciła prawo jazdy

Kierująca Oplem była trzeźwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi nagranie z monitoringu, które potwierdziło wstępne ustalenia. Policjanci zatrzymali 35-latce prawo jazdy. O odpowiedzialności mieszkanki powiatu mogileńskiego zdecyduje sąd. Za spowodowanie wypadku, w którym poszkodowana odniosła obrażenia, grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl