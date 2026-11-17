Przyszłość Jana Urbana w reprezentacji Polski. Chodzi o ogromne pieniądze

W obecnej edycji Ligi Narodów polska kadra pod wodzą Jana Urbana prezentuje się niezwykle słabo. W pięciu dotychczasowych meczach zgromadziła zaledwie cztery punkty. Zmagania rozpoczęliśmy od bezbramkowego remisu na własnym stadionie z Bośnią i Hercegowiną, po którym nastąpiła wyjazdowa przegrana 1:3 ze Szwecją. Chwilowy przebłysk formy przyszedł w Warszawie, gdzie Biało-Czerwoni rozgromili Rumunię aż 6:0. Ten pojedynczy sukces nie przełożył się jednak na dalszą grę. W kolejnym spotkaniu na wyjeździe ulegliśmy Bośniakom 0:1, ale najbardziej bolesna okazała się ostatnia porażka 1:2 w Bukareszcie, którą ponieśliśmy z Rumunami po wyjątkowo kiepskim występie. Takie rezultaty naturalnie wywołały falę dyskusji o konieczności dymisji szkoleniowca, a w mediach ruszyły spekulacje na temat jego potencjalnych następców. Prezes PZPN Cezary Kulesza wstrzymuje się jednak z ostatecznymi ruchami, zaznaczając w rozmowie z TVP Sport, że nie może podejmować decyzji pod wpływem emocji. W całej sprawie zwykle pomijany jest kluczowy argument przemawiający za utrzymaniem obecnego trenera, jakim są kwestie finansowe i gigantyczna odprawa dla Jana Urbana. Rozwiązanie kontraktu wiązałoby się najprawdopodobniej z koniecznością wypłaty ogromnej rekompensaty, sięgającej nawet trzech milionów złotych. Wyjściem byłoby wypracowanie innego porozumienia między stronami, co w takich okolicznościach zawsze bywa bardzo trudne.

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Jerzy Dudek komentuje sytuację Jana Urbana przed meczem Polska - Szwecja

Głos w sprawie obecnego położenia Jana Urbana zabrał Jerzy Dudek, który przeanalizował sytuację przed zamykającym rywalizację w dywizji B4 Ligi Narodów meczem Polska - Szwecja.

„Zwycięstwo może pomóc w powstrzymaniu różnych dywagacji. Zależy też, w jakim stylu zagramy ze Szwecją. To bardzo ważne, żeby zawodnicy unieśli ten ciężar. Atmosfera na stadionie może być nieciekawa, więc piłkarze od początku muszą grać na najwyższych obrotach i przekonać kibiców do tego, żeby napędzali ich do zwycięstwa. Gramy o utrzymanie w dywizji B. Jeśli nie zwyciężymy, a Rumunia wygra z Bośnią, to będziemy w barażu bronić się przed spadkiem do dywizji C. Już jest nieciekawie, a może być jeszcze gorzej. To byłaby katastrofa dla polskiego zespołu” – stwierdził były golkiper Liverpoolu oraz Realu Madryt w wywiadzie dla PAP. Odnosząc się do potencjalnych zmian na ławce trenerskiej, były reprezentant wskazał bezpośrednio na barierę finansową związaną z dymisją.

„W przypadku zwolnienia (Urbana - red.) trzeba będzie mu płacić odszkodowanie. Podobnie było w przypadku Fernando Santosa i Michała Probierza. Jeśli Urban zostanie zwolniony, to będzie miał gigantyczną odprawę. Pytanie, czy stać na to PZPN” – zauważył Jerzy Dudek. Wybitny bramkarz ocenił również, że „częste roszady nie pomagają, ale doprowadzają do tego, że drużyna gra bez ładu i składu”, przez co do pomysłu zatrudnienia nowego selekcjonera podchodzi bardzo sceptycznie.

„Moim zdaniem to doprowadzi do tego, że nowy trener znów powoła tych samych zawodników, będzie testował i zawiedzie się na niektórych piłkarzach. Gdy dokona selekcji, to znowu go zwolnimy, bo nie będzie wyników” – gorzko spuentował sytuację w kadrze Jerzy Dudek.