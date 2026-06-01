Bagi i Magda Tarnowska potwierdzili związek! Zamieścili urocze nagranie

Bagi i Magda Tarnowska potwierdzili związek! Plotki o tym, że czują do siebie coś więcej, pojawiły się już w trakcie trwania jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami", którą wygrali. Zakochani do tej pory nie komentowali jednak medialnych doniesień, skupiając przede wszystkim na projektach zawodowych. Bagiński regularnie wpadał do studia Polsatu, by dopingować Magdzie i jej nowemu partnerowi tanecznemu, Piotrowi Kędzierskiemu.

Tarnowska i Bagi są parą

Po ponad pół roku od zakończenia jubileuszowej odsłony "Tańca z gwiazdami" Bagi i Magda postanowili uciąć plotki i poinformować, że faktycznie są w związku. Na profilach pary pojawiło się urocze nagranie z koncertu, podczas którego nie szczędzili sobie czułości.

Bagi skomentował rozstanie Żugaj

Bagi i Magda potwierdzili związek

Po wielu tygodniach spekulacji Bagi i Magdalena Tarnowska potwierdzili, że są razem. Zakochani przekazali tę elektryzującą dla wielu informację w uroczy sposób, publikując nagranie z koncertu Kaśki Sochackiej, podczas którego dośpiewywali, wtulając się w siebie i całując, do utworu "Wiśnia". Warto wspomnieć, że to właśnie do tego kawałka zatańczyli w finałowym odcinku "TzG". Gratulujemy!