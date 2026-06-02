Kim jest Darya? Występuje z Sebastianem Fabijańskim na festiwalu w Opolu 2026

Kim jest Darya?
Darya - a tak napraedę Daria Frączek - to wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna pochodząca z Oławy. Szerszej publiczności dała się poznać jako półfinalistka programu "Idol", po czym rozwijała karierę zarówno solowo, jak i we współpracy z producentami muzyki elektronicznej i popowej. W ostatnich latach współtworzyła projekt D.N.A. z raperem Niziołem, odpowiadając za teksty, wokale oraz współprodukcję utworów takich jak "Rosnę w Siłę", "Obłuda", "Adios" czy "Trzy Metry". Jest również autorką własnych singli, m.in. "Życie na pokaz". W 2026 roku rozpoczęła współpracę z Sebastianem Fabijańskim, z którym nagrała utwór "nieIDEALNA".
Opole 2026 - Premiery
"nieIDEALNA" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Daryi i Sebastiana Fabijańskiego w plebiscycie wystąpią:
- Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
- Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
- Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
- Sargis – "Ziemia"
- Maciej Skiba – "Wołam"
- Kuba Szmajkowski – "Porto"
- Vix.N – "Stara dusza"
- Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
- Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"
Opole 2026 - harmonogram
Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Czwartek, 4 czerwca
- Debiuty
- 30-lecie Ani Wyszkoni
- SuperJedynki
Piątek, 5 czerwca
- Premiery
- 30-lecie Justyny Steczkowskiej
- "Hip Hop. Jedno Podwórko 2"
Sobota, 6 czerwca
- "Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza
- Kabareton
Niedziela, 7 czerwca
- 40-lecie Lady Pank
- "Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"