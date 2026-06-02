Kim jest Darya? Występuje z Sebastianem Fabijańskim na festiwalu w Opolu 2026

Kim jest Darya?

Darya - a tak napraedę Daria Frączek - to wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna pochodząca z Oławy. Szerszej publiczności dała się poznać jako półfinalistka programu "Idol", po czym rozwijała karierę zarówno solowo, jak i we współpracy z producentami muzyki elektronicznej i popowej. W ostatnich latach współtworzyła projekt D.N.A. z raperem Niziołem, odpowiadając za teksty, wokale oraz współprodukcję utworów takich jak "Rosnę w Siłę", "Obłuda", "Adios" czy "Trzy Metry". Jest również autorką własnych singli, m.in. "Życie na pokaz". W 2026 roku rozpoczęła współpracę z Sebastianem Fabijańskim, z którym nagrała utwór "nieIDEALNA".

Opole 2026 - Premiery

"nieIDEALNA" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Daryi i Sebastiana Fabijańskiego w plebiscycie wystąpią:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"

Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"

Sargis – "Ziemia"

Maciej Skiba – "Wołam"

Kuba Szmajkowski – "Porto"

Vix.N – "Stara dusza"

Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"

Opole 2026 - harmonogram

Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Czwartek, 4 czerwca

Debiuty

30-lecie Ani Wyszkoni

SuperJedynki

Piątek, 5 czerwca

Premiery

30-lecie Justyny Steczkowskiej

"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Sobota, 6 czerwca

"Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza

Kabareton

Niedziela, 7 czerwca