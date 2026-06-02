Kim jest Darya? Występuje z Sebastianem Fabijańskim na festiwalu w Opolu 2026

Adrian Rybak
2026-06-02 15:39

Darya to piosenkarka, która wystąpi na tegorocznym Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Bierze udział w konkursie Premiery, gdzie zaśpiewa piosenkę "nieIDEALNA". O nagrodę nie walczy jednak sama. Jej utwór to duet z popularnym aktorem i wokalistą Sebastianem Fabijańskim. Co wiemy o piosenkarce? Kim jest Darya?

Kim jest Darya?

Darya - a tak napraedę Daria Frączek - to wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna pochodząca z Oławy. Szerszej publiczności dała się poznać jako półfinalistka programu "Idol", po czym rozwijała karierę zarówno solowo, jak i we współpracy z producentami muzyki elektronicznej i popowej. W ostatnich latach współtworzyła projekt D.N.A. z raperem Niziołem, odpowiadając za teksty, wokale oraz współprodukcję utworów takich jak "Rosnę w Siłę", "Obłuda", "Adios" czy "Trzy Metry". Jest również autorką własnych singli, m.in. "Życie na pokaz". W 2026 roku rozpoczęła współpracę z Sebastianem Fabijańskim, z którym nagrała utwór "nieIDEALNA".

Opole 2026 - Premiery

"nieIDEALNA" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Daryi i Sebastiana Fabijańskiego w plebiscycie wystąpią: 

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
  • Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
  • Sargis – "Ziemia"
  • Maciej Skiba – "Wołam"
  • Kuba Szmajkowski – "Porto"
  • Vix.N – "Stara dusza"
  • Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
  • Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"
Opole 2026 - harmonogram

Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 

Czwartek, 4 czerwca

  • Debiuty
  • 30-lecie Ani Wyszkoni
  • SuperJedynki

Piątek, 5 czerwca

  • Premiery
  • 30-lecie Justyny Steczkowskiej
  • "Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Sobota, 6 czerwca

  • "Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza
  • Kabareton

Niedziela, 7 czerwca

  • 40-lecie Lady Pank 
  • "Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"
