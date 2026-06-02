Niepokojące plany w PKP PLK. Związkowcy ostrzegają przed cięciami i zagrożeniem bezpieczeństwa

Związkowcy alarmują, że planowane oszczędności mogą bezpośrednio uderzyć w bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Szczególny niepokój budzą doniesienia o możliwej redukcji zatrudnienia na kluczowych stanowiskach, takich jak dyżurni ruchu i dróżnicy.

W petycji poruszono również kwestie zaległych wynagrodzeń i postulat podwyżek dla pracowników spółki.

Oszczędności kosztem bezpieczeństwa? Związkowcy biją na alarm

W interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury posłanka Paulina Matysiak przytacza postulaty związków zawodowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Związkowcy wyrazili swoje zaniepokojenie w petycji, wskazując, że planowane przez zarząd zmiany w instrukcjach i organizacji pracy mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno podróżnych, jak i samych pracowników.

Według autorów petycji jednym z kluczowych postulatów jest zaprzestanie oszczędzania na bezpieczeństwie. Związkowcy domagają się m.in. nieobciążania dyżurnych ruchu dodatkowymi obowiązkami oraz utrzymania dotychczasowych form kontroli torów i rozjazdów do czasu wdrożenia nowoczesnych systemów automatyzacji. W ich ocenie proponowane zmiany mogą prowadzić do obniżenia standardów i procedur bezpieczeństwa.

Widmo zwolnień i problemy pracownicze w państwowej spółce

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, na które wskazują związkowcy, jest planowana redukcja zatrudnienia. Jak czytamy w interpelacji, strona społeczna domaga się niedopuszczenia do zwolnień, zwłaszcza na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu: dyżurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych i dróżników przejazdowych.

Problemy poruszone w petycji dotyczą także kwestii pracowniczych. Związkowcy zwracają uwagę na konieczność przestrzegania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, wypłaty dodatków za zastępstwa oraz uregulowania zaległych wynagrodzeń dla części załogi. Postulują również wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników PKP PLK.

Posłanka domaga się odpowiedzi. Jakie kroki podejmie ministerstwo?

W związku z petycją pracowników posłanka Paulina Matysiak skierowała do resortu infrastruktury serię pytań. Chce wiedzieć, czy ministerstwo przeanalizowało postulaty związkowców i jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Posłanka pyta również, czy dokonano oceny wpływu planowanych zmian w PKP PLK na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Interpelacja porusza także kwestię planów resortu wobec spółki. Pytania dotyczą m.in. ewentualnych działań nadzorczych, skali planowanych redukcji etatów oraz tego, czy ministerstwo zamierza podjąć rozmowy ze stroną społeczną na temat postulatów płacowych. Posłanka dopytuje również o plany wzmocnienia Straży Ochrony Kolei i status przejęcia spółki PKP Telkol przez PKP PLK.

