Widzew Łódź gromi w sparingu. Kto skradł show niesamowitym golem?

Widzew Łódź dominuje w jubileuszowym meczu

Spotkanie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem gości z Ekstraklasy. W zespole trenera Mateusza Stolarskiego zabrakło siedmiu zawodników, którzy wyjechali na zgrupowania swoich reprezentacji narodowych. Mimo tych braków kadrowych łodzianie nie mieli problemów z pokonaniem niżej notowanego rywala. Do wyjściowego składu powrócił po wyleczeniu urazu Bartłomiej Drągowski. Mecz rozegrano w sobotę z okazji stulecia istnienia klubu ze Starachowic.

Na boisku w Starachowicach zaprezentowało się wielu zagranicznych piłkarzy. W wyjściowej jedenastce znaleźli się między innymi Bośniak Jusuf Gazibegović oraz Szwajcar Darian Males. Szansę występu od pierwszych minut otrzymali również Grek Giannis Papanikolaou, Hiszpan Mario Garcia i Sebastian Bergier. Wynik do przerwy wynosił już 4:0 dla wyraźnie lepszych przyjezdnych. Dominacja ekstraklasowicza była widoczna przez pełne dziewięćdziesiąt minut sportowego widowiska.

Kto strzelał bramki dla gości?

Festiwal strzelecki łodzian rozpoczął bardzo wcześnie Hiszpan Fran Alvarez. Zawodnicy gości zdobyli cztery bramki w niespełna dwadzieścia pięć minut pierwszej połowy. Alvarez trafił do siatki w szóstej i dziewiątej minucie, a kolejne gole dołożyli Sebastian Bergier oraz Stipe Biuk. Trafienie Bergiera po fenomenalnym strzale z ponad trzydziestu metrów uznano za najpiękniejszy moment spotkania. Po zmianie stron wynik pewnie ustalili Darian Males z rzutu karnego w pięćdziesiątej drugiej minucie oraz ponownie Bergier.

We wcześniejszym meczu kontrolnym łódzka drużyna zanotowała zgoła inny rezultat. Podczas trwającej przerwy na kadrę zespół zremisował z drugoligowym Górnikiem Łęczna 2:2. Rozegrane sparingi stanowią ważny element utrzymania rytmu przed powrotem do ligowych zmagań. W następnym oficjalnym spotkaniu zawodnicy zmierzą się w dziesiątej kolejce z Piastem Gliwice. Ten trudny wyjazdowy pojedynek zweryfikuje aktualną formę pierwszoligowej drużyny.