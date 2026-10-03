Moya Radomka Radom wygrywa w Mogilnie. Trzy sety dla gości

Zwycięstwo w trzech setach

Drużyna Moya Radomka Radom odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad zespołem Sokół & Hagric Mogilno. Mecz ekstraklasy siatkarek zakończył się wynikiem 3:0 dla drużyny z Radomia. Spotkanie miało wyrównany przebieg, o czym świadczą wyniki poszczególnych partii: 22:25, 23:25 oraz 22:25.

Gospodynie z Mogilna stawiły opór, jednak to siatkarki z Radomia okazały się skuteczniejsze w decydujących momentach. Zwycięstwo bez straty seta to cenny rezultat dla drużyny Moya Radomka Radom. Każda z partii kończyła się niewielką różnicą punktów.

Składy obu zespołów

W zespole Sokół & Hagric Mogilno wystąpiły: Aleksandra Cygan, Karolina Drużkowska, Melis Durul, Zofia Ejsmont, Charlotte Krenicky oraz Sandra Świętoń. Funkcję libero pełniła Magda Kubas. Na parkiecie pojawiły się również Wiktoria Kowalska, Katarzyna Nowak, Natalia Pajdak, Aleksandra Stachowicz i Barbara Zakościelna.

W drużynie Moya Radomka Radom zagrały: Aleksandra Dudek, Kornelia Garita, Weronika Gierszewska, Brigitta Petrenko, Kinga Stronias oraz Kateryna Żylińska. Na pozycji libero wystąpiła Krystyna Niemcewa. Skład uzupełniły Marta Fedyk oraz Zofia Sobanty.