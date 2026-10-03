Jan Bednarek strzelił gola i ogłosił radosną nowinę. Rodzina obrońcy wkrótce się powiększy

Spis treści Julia Bednarek, czyli piękna żona stopera reprezentacji Polski

Polski zespół nie dał najmniejszych szans kadrze Rumunii, wygrywając ostatecznie aż 6:0. W 66. minucie spotkania prowadziliśmy już pięcioma bramkami, a wszystko za sprawą świetnego uderzenia głową w wykonaniu Jana Bednarka. Zawodnik portugalskiego FC Porto idealnie wykorzystał dośrodkowanie Sebastiana Szymańskiego z rzutu rożnego, wpisując się na listę strzelców. Radość po trafieniu miała jednak wyjątkowy charakter, ponieważ stoper błyskawicznie umieścił piłkę pod swoją koszulką.

Ten powszechnie znany gest na piłkarskich boiskach był jednoznacznym sygnałem informującym, że jego partnerka spodziewa się dziecka. Sam zainteresowany potwierdził radosne doniesienia kilkadziesiąt minut po końcowym gwizdku. Defensor opublikował w mediach społecznościowych pamiątkowe fotografie z murawy, dodając wymowny wpis: „Dziecko jest w drodze”. W sekcji komentarzy natychmiast posypały się serdeczne gratulacje od fanów oraz innych członków drużyny narodowej.

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Julia Bednarek, czyli piękna żona stopera reprezentacji Polski

Wybranką serca piłkarza jest Julia Bednarek, znana wcześniej pod panieńskim nazwiskiem Nowak, która zalicza się do grona najpopularniejszych partnerek polskich sportowców. Początki relacji modelki oraz utalentowanego zawodnika były dość nieszablonowe, ponieważ para nawiązała pierwszy kontakt wyłącznie za pośrednictwem przestrzeni wirtualnej. Ich związek został oficjalnie potwierdzony w 2017 roku, gdy stoper reprezentował jeszcze barwy angielskiego klubu Southampton.

- Z Jankiem poznaliśmy się przez internet. Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło. Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii a ja w Polsce. Ciężko było się spotkać... A pierwszy raz na żywo zobaczyłam go na meczu Polska - Kazachstan, gdzie najpierw poznałam jego menedżerów, następnie rodziców Janka i potem dopiero Jego! Od razu zaiskrzyło i wiedzieliśmy, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Nie ma większej miłości! - opowiadała Julia Nowak "Super Expressowi".

Zakochani doczekali się swojego pierwszego potomka w sierpniu 2021 roku, kiedy to na świat przyszła dziewczynka o imieniu Lilly. Zaledwie kilkanaście miesięcy później, w czerwcu 2022 roku, para oficjalnie stanęła na ślubnym kobiercu i sformalizowała swój wieloletni związek. Zjawiskowa partnerka kadrowicza posiada wykształcenie w obszarze mediów i marketingu, a w minionych latach rozwijała karierę w branży modelingowej. Obecnie chętnie dzieli się swoją codziennością w internecie, publikując materiały z zagranicznych wojaży oraz życia u boku profesjonalnego sportowca. Małżeństwo na co dzień funkcjonuje w portugalskim Porto, dokąd obrońca przeniósł się po zakończeniu przygody w zespole Southampton. Teraz ich ułożone życie w ekipie portugalskich „Smoków” zostanie wzbogacone o kolejnego członka rodziny.