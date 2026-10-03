Cracovia ulega pierwszoligowcowi. Porażka w sparingu z Bruk-Betem Termalicą

Gole w meczu kontrolnym

Dwie bramki dla krakowian w tym spotkaniu zapisał na swoim koncie Lasse Nordas. Z kolei dla zwycięskiej drużyny z Niecieczy trafiali: Radu Boboc, Michał Synoś oraz Ivan Durdov.

Ze względów szkoleniowych spotkanie odbyło się bez udziału publiczności i zostało rozegrane w niestandardowym formacie 2x60 minut, dając trenerom więcej czasu na analizę gry zawodników.

Jakie są najbliższe plany obu zespołów?

Dla krakowskiego zespołu, który aktualnie plasuje się na 13. miejscu w najwyższej klasie rozgrywkowej, ten sparing stanowił ważny element przygotowań do starcia z Zagłębiem Lubin.

Ekipa Bruk-Betu Termalicy, pełniąca rolę wicelidera 1. ligi, szykuje się z kolei do wyjazdowego meczu z Unią Skierniewice w ramach kolejnych rozgrywek.