Rafał Brzozowski zaskoczył jako Pitbull! Widzowie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pękali ze śmiechu

Rafał Brzozowski w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Za nami już połowa występów w 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestnicy ponownie zmierzyli się z różnorodnym zestawem artystów, a jeden z najszerzej komentowanych występów należał do Rafała Brzozowskiego. Wokalista w drugim odcinku zajął drugie miejsce jako Mieczysław Fogg, a w poprzednim odcinku - zwyciężył jako Zbigniew Wodecki, w którego wcielił się także podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu.

Piosenkarz wystąpił jako Pitbull

W piątym odcinku tak wysokich ocen już nie było. Jako kultowy Pitbull, Rafał Brzozowski rozgrzał publiczność, jednak ostatecznie uplasował się na przedostatnim miejscu z 17 punktami od jurorów. Co na to internauci? Nie da się ukryć, że show do hitu "Hotel Room Service" rozbawiło wielu widzów, którzy uśmiali się przed telewizorami. Humor udzielił się też konkurentom!

Powiem swoim dzieciom, że poznałam Pitbulla - napisała na instagramowym profilu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Bryska, która wcielała się w Duę Lipę.

Części publiki nie spodobał się jednak występ. W sieci można znaleźć komentarze, że piosenkarz nie poradził sobie ze skomplikowanym tekstem i barwą głosu Amerykanina. Jedno jest pewne: za tydzień będzie mógł się wykazać w zupełnie innym repertuarze - jako Katarzyna Nosowska. Zwycięzcą odcinka został Marcin Miller jako Felicjan Andrzejczak, a zdjęcia Rafała Brzozowskiego jako Pitbulla znajdziecie w naszej galerii poniżej.

20

Co w kolejnym odcinku?

Standardowo, po zliczeniu wyników i wręczeniu nagród dla dwóch najlepszych uczestników - odbyło się losowanie. Bryska wylosowała możliwość "kradzieży" postaci dowolnego konkurenta i zdecydowała się podebrać Gabrielowi Fleszarowi wylosowaną przez niego Monikę Brodkę. Wykonawca kultowej "Kropli deszczu" musiał losować jeszcze raz i trafił na Hannę Banaszak.

W przyszłym tygodniu w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystąpią:

Ula Milewska jako Kate Bush

Rafał Brzozowski jako Katarzyna Nosowska

Bryska jako Brodka

Ida Nowakowska jako Barry Gibb (Bee Gees)

Marcin Maciejczak jako Harry Styles

Maria Sadowska jako Katy Perry

Gabriel Fleszar jako Hanna Banaszak

Marcin Miller jako Tom Jones.

Sonda Kto wygra jesienną edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 2026? Marcin Maciejczak Gabriel Fleszar Rafał Brzozowski Marcin Miller Ida Nowakowska Maria Sadowska bryska Ula Milewska