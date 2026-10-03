Ekstraklasa koszykarzy dla Kinga Szczecin. Kto rzucił najwięcej punktów

Przebieg rywalizacji na parkiecie w Toruniu

Spotkanie pomiędzy Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń a King Szczecin zakończyło się wynikiem 85:104. Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana i zakończyła się minimalnym prowadzeniem gospodarzy 24:23. W drugiej odsłonie goście przejęli inicjatywę, wygrywając tę część meczu 28:23. Do przerwy to zawodnicy ze Szczecina cieszyli się z wypracowanego prowadzenia. Zespół z Torunia starał się przez cały czas dotrzymać kroku silniejszym rywalom.

Po zmianie stron przewaga przyjezdnych zaczęła systematycznie rosnąć z każdą minutą. Trzecia kwarta zakończyła się rezultatem 27:22 dla dobrze dysponowanej drużyny ze Szczecina. W ostatniej części spotkania goście całkowicie kontrolowali sytuację na boisku i nie pozwolili na niespodziankę. Ostatnia kwarta to zdecydowana wygrana Kinga 26:16, co ostatecznie przypieczętowało ich końcowy sukces. Mecz obfitował w wiele niezwykle skutecznych akcji ofensywnych z obu stron.

Kto zdobył najwięcej punktów dla obu drużyn?

Najlepiej punktującym zawodnikiem w szeregach gospodarzy był Luka Sakota, który zapisał na swoim koncie aż 27 oczek. Dobre zawody rozegrali również Viktor Gaddefors oraz Kristaps Kilps. Obaj koszykarze rzucili po 17 punktów dla ekipy Arriva Lotto Twardych Pierników. Damian Kulig dołożył 7 oczek, a Isaiah Cousins zakończył mecz z dorobkiem 6 punktów. Pozostali gracze z Torunia, w tym Raymond Cowels z pięcioma oczkami, zanotowali nieco mniejsze zdobycze punktowe.

W drużynie zwycięzców liderem ofensywy okazał się Zahir Porter, który zdobył 21 punktów. Świetnie zaprezentowali się także Tomasz Gielo oraz niezwykle waleczny Przemysław Żołnierewicz. Każdy z nich zapisał na swoim koncie 19 punktów dla drużyny Kinga Szczecin. Mikołaj Witliński dodał do dorobku zespołu 16 oczek, a Noah Reynolds dorzucił solidne 13 punktów. Zespół ze Szczecina pokazał w tym spotkaniu bardzo zespołową i zbilansowaną koszykówkę.