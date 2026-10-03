Tajner szczerze o występie Bojarskiej-Ferenc w hitowym reality show. Spodziewaliście się takiej reakcji?

Dominika Tajner o występie Marioli Bojarskiej-Ferenc w Królowej przetrwania. Była w szoku

Program "Królowa przetrwania" rzuca znane postaci polskiego show-biznesu w ekstremalne środowisko, gdzie muszą radzić sobie z własnymi ograniczeniami i surowymi warunkami. To reality show to gwarancja ogromnych emocji i niezapomnianych przeżyć dla samych gwiazd. Ostatnio pojawiły się informacje, że w nowym sezonie zobaczymy Mariolę Bojarską-Ferenc. Postanowiliśmy zapytać o to Dominikę Tajner.

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Mariola Bojarska-Ferenc w Królowej przetrwania. Tajner mówi o wspaniałej przygodzie

Początkowo Dominika Tajner była mocno zaskoczona wieściami o nowej gwieździe w obsadzie.

„Tego nie widziałam - przyznała w rozmowie z nami.”

Była uczestniczka reality show po chwili dodała jednak, że Mariola Bojarska-Ferenc bez problemu sprosta wyzwaniom. Tajner zaznaczyła, że udział w tego typu produkcji to nie tylko czysta telewizyjna rozrywka, ale przede wszystkim niesamowita przygoda dla samych gwiazd. Zjawiska te są często trudne do pełnego oddania na ekranie.

Była żona Michała Wiśniewskiego przypomniała również, jak działają kulisy produkcji telewizyjnych. Przebywanie na planie zajmuje uczestniczkom mnóstwo czasu, z którego zaledwie wycinek trafia ostatecznie do emisji. Montażyści wybierają najmocniejsze i najbardziej emocjonujące fragmenty, aby stworzyć wciągającą opowieść.

„No pewnie, że da sobie radę! A "Królowa przetrwania" to jest niezwykła przygoda. I to nie jest tylko tak, że dla widza to jest show. Wiadomo, że tam jest ileś godzin nagranych i z tego trzeba zrobić zbitkę. Tam czasami są kontrowersje, afery i to wszystko podsycają, ale to jest wspaniała przygoda. Ja trzymam kciuki za wszystkie dziewczyny, które pojadą... Nie wiem gdzie jadą i nie wiem kiedy jadą ale fajnie, będę oglądać - mówi Julicie Buczek Dominika Tajner.”

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