"Taniec z Gwiazdami" - odcinek rodzinny. Kto z kim zatańczy? Już wiemy!

Jesienny "Taniec z Gwiazdami" dostarczył nam już wielu emocji. W ostatnim odcinku na szczycie tabeli ponownie znaleźli się Helena Englert i Roman Osadchiy, a z dalszą walką o Kryształową Kulę pożegnali się Karolina Kaeyra Baran i Kacper Rutka. Co dalej? 4 października uczestniczy wystąpią u boku swoich bliskich!

"Taniec z Gwiazdami": przed nami odcinek rodzinny

Zgodnie z tradycją, w 32. sezonie "Tańca z Gwiazdami" nie może zabraknąć odcinka rodzinnego. Piąty wieczór w programie będzie okazją, by uczestnicy zaprezentowali się przed jurorami i widzami w towarzystwie bliskich sobie osób. Czy tak jak w poprzednich edycjach produkcja nie będzie miała serca wyeliminować najsłabiej ocenioną parę? Przekonamy się wieczorem 4 października.

Kto z kim zatańczy? Mandaryna z partnerem i synem

Kiedy tylko potwierdziło się, że ponownie spotykająca się z Michałem Wiśniewskim Mandaryna weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami", wybrzmiały pytania o to, czy w rodzinnym odcinku zatańczy ze swoim byłym mężem. Jak się szybko okazało, piosenkarka ma w planach występ z synem - Xavierem Wiśniewskim. Lider zespołu Ich Troje zażartował z kolei, że gdyby nawet zaśpiewał dla partnerki, oznaczałoby to odpadnięcie z programu. Najwidoczniej jednak Wiśniewscy chcą podjąć takie ryzyko! W rozmowie z Eska.pl Mandaryna zdradziła, że w odcinku rodzinnym zatańczy z nią syn, a zaśpiewa dla niej ex-mąż i zarazem obecny partner.

Co z innymi uczestnikami? W rozmowie z "Faktem" Dominik Rupiński zapowiedział, że marzy o wspólnym występie z babcią. W mediach społecznościowych Joanna Jędrzejczyk potwierdziła występ ze szwagrem Krzysztofem, a Krzysztof Kwiatkowski - z partnerką Zofią Nowakowską, która jest wokalistką. Pozostali jak na razie nie zdradzili swoich planów na odcinek rodzinny.

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - oni walczą o Kryształową Kulę

Z dwunastu par w wyścigu po zwycięstwo pozostało już tylko dziewięć. Tylko jedna z nich będzie mogła wytańczyć sobie Kryształową Kulę. W "Tańcu z Gwiazdami" biorą jeszcze udział:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Z programu odpadli:

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin

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