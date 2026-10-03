Magda Modra przed laty był objawieniem w "Barze". Nie do wiary, jak dziś wygląda

Udział Magdy Modrej w "Barze" otworzył jej drzwi do kariery

Ponad dwie dekady temu Magdalena Modra zyskała ogólnopolską rozpoznawalność, głownie dzięki występom w trzeciej i czwartej edycji hitowego programu stacji Polsat - "Bar". To doświadczenie przed kamerami stało się dla niej trampoliną do dalszych projektów. Modra sprawdzała się w roli prezenterki telewizyjnej, a także poszukiwała swojej drogi w modelingu, muzyce i aktorstwie. Umiejętności szlifowała w Warszawskiej Szkole Filmowej, co zaowocowało późniejszymi rolami w produkcjach serialowych.

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Modra odnajdywała się w modelingu i na planie filmowym

W przeszłości Magda Modra z sukcesami pracowała w branży modelingowej, a jej portfolio z tamtego okresu wymienia współpracę z takimi gigantami mody jak Gucci i Calvin Klein. Ostatecznie to jednak kariera aktorska pochłonęła ją na dłużej. Jej debiut na wielkim ekranie miał miejsce w 2005 roku w produkcji zatytułowanej "Legenda", po czym regularnie gościła w obsadach polskich seriali.

Równolegle z życiem zawodowym, media bacznie śledziły jej prywatność. W 2007 roku poślubiła aktora Marka Krupskiego, znanego widzom z "Barw szczęścia" czy serialu "Malanowski i partnerzy". Owocem ich związku są dwie córki: Mia i Lea.

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Koniec związku Magdy Modrej i Marka Krupskiego

Choć do niedawna małżonkowie wciąż pokazywali się razem na oficjalnych wyjściach, wkrótce pojawiły się doniesienia o poważnym kryzysie. Dowodem na ochłodzenie relacji stał się brak nowych, wspólnych fotografii oraz zaprzestanie wzajemnego obserwowania się na platformach społecznościowych. W 2025 roku Marek Krupski wniósł pozew o rozwód. Żadna ze stron nie zdradziła publicznie, co doprowadziło do zakończenia tego wieloletniego małżeństwa.

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Gwiazda "Baru" pożegnała się z mężem w sądzie

30 września 2026 roku odbyła się rozprawa rozwodowa. Magdalena Modra i Marek Krupski pojawili się w sądzie w Warszawie, jednak ich zachowanie wskazywało na wyraźny chłód – zrezygnowali nawet z powitania. Po opuszczeniu gmachu, celebrytka podzieliła się swoimi odczuciami z mediami.

Jestem wolna. Możecie mi pogratulować. Zaczynam nowe życie

- wyznała dziennikarzom obecnym na miejscu.