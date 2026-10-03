Włoska ukochana Nicoli Zalewskiego przyleciała do Polski. Powiedziała, co najbardziej ją zachwyciło

Podczas wygranego 6:0 meczu z Rumunią Nicola Zalewski należał do grona najjaśniejszych punktów w polskiej kadrze. Jego świetne rajdy skrzydłem i precyzyjne podania podziwiała z wysokości trybun Emily Pallini. Włoska partnerka zawodnika Atalanty Bergamo opublikowała w internecie serię fotografii z wizyty w Warszawie, z których wynika, że miała okazję zobaczyć centrum stolicy. Na jednym z nagrań widać też, jak ze smakiem degustuje pierogi w lokalnej restauracji.

„Kilka dni w Polsce i już odkryłam dwie nowe pasje: pierogi i kibicowanie”

– napisała pod warszawskimi kadrami Emily Pallini.

Nicola Zalewski i Emily Pallini wciąż są parą

Początki relacji piłkarza i włoskiej celebrytki wiązały się z niemałymi kontrowersjami. Reprezentant Polski mierzył się z mocną krytyką, a wszystko przez oskarżenia o nielojalność wobec przyjaciela. Sympatycy AS Romy mieli mu za złe, że zaczął spotykać się z byłą dziewczyną swojego kolegi, znanego włoskiego rapera „Ludwiga”. Sytuacja była na tyle napięta, że na Koloseum wywieszono nawet specjalny transparent skierowany w stronę Polaka z hasłem: „Wiedzieliśmy już Zalewski, że jesteś kapusiem. Jednak zdrada przyjaciela to hańba”. Mimo niechęci kibiców, uczucie przetrwało i obecnie para mieszka pod jednym dachem.

Kim jest Emily Pallini?

Dla Włochów Emily Pallini to postać świetnie znana w przestrzeni cyfrowej. Jako influencerka i tiktokerka zdobyła popularność dzięki materiałom poświęconym modzie, urodzie i stylowi życia. Jej konta w mediach społecznościowych śledzą tłumy – to milion obserwatorów na Instagramie i ponad dwa miliony na TikToku. Oprócz działalności w internecie, ma na swoim koncie współprace z branżą modową, w tym z marką Yamamay, i pozostaje jedną z czołowych postaci włoskiej sieciposfery.