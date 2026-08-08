Znamy pary w "Tańcu z Gwiazdami". Izabela Kuna w duecie z ulubieńcem widzów

"Taniec z Gwiazdami": Polsat szykuje się do premiery

Mimo trwającego wciąż lata, Polsat jest już gotowy na jesienną ramówkę. Niedawno podczas uroczystej prezentacji stacja przedstawiła gwiazdy 19. edycji programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Na parkiecie zaprezentują się m.in.: Izabela Kuna, Marta "Mandaryna" Wiśniewska, Helena Englert, Jasper Sołtysiewicz, Piotr "Guma" Gumulec, Monika Borzym, Joanna Jędrzejczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Karolina "Kaeyra" Baran oraz Dominik Smaruj. Stacja ujawniła również nazwiska trenerów tanecznych, którzy będą szkolić uczestników w nadchodzącym sezonie.

Tożsamość czwartego jurora wciąż pozostaje tajemnicą. Krążą plotki, że Ewę Kasprzyk w panelu jurorskim może zastąpić Julia Wieniawa, która niedawno odeszła z programu "Mam Talent".

Zobacz również: Jasper Sołtysiewicz podbije "Taniec z Gwiazdami". Będzie go wspierać znana partnerka!

Pary w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami": Zobacz listę

Po przedstawieniu uczestników i trenerów przyszedł czas na dobór par. Chociaż Polsat oficjalnie nie potwierdził tych informacji, portal Kozaczek dotarł do wiadomości z produkcji programu. Według ich doniesień pary dziewiętnastego sezonu "Dancing With The stars. Taniec z Gwiazdami" wyglądają następująco:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta

Monika Borzym i Michał Kassin

Dominik Rupiński i Estelle Francois

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Szczególnie fani Izabeli Kuny mogą być zadowoleni. Aktorka będzie tańczyć z Michałem Bartkiewiczem, dwukrotnym zwycięzcą programu, który wcześniej triumfował z Anetą Zając i Vanessą Aleksander, a w poprzedniej edycji doszedł do finału z Pauliną Gałązką.

Ujawnione przez portal Kozaczek zestawienia potwierdzają się w części na podstawie relacji Pauliny Sykut-Jeżyny. Prowadząca zamieściła na Instagramie film z imprezy ekipy, na którym można było zobaczyć m.in. Izabelę Kunę z Michałem Bartkiewiczem, Matteo Brunettiego z Izabelą Skierską oraz Jaspera Sołtysiewicza z Darią Sytą-Grobelną. Wideo zostało już jednak usunięte z sieci.

Zobacz również: Kolejna debiutantka dołącza do "Tańca z Gwiazdami". Nowa trenerka urodziła się we Francji

28

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie