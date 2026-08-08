Karolina Szostak skradła show na ramówce Polsatu. Dziennikarka przyszła na imprezę w samej marynarce

Karolina Szostak na jesiennej ramówce Polsatu. Prezenterka postawiła na odważną kreację bez spodni

Znana z ekranów telewizyjnych dziennikarka sportowa doskonale potrafi skupić na sobie uwagę fotoreporterów. Podczas uroczystego ogłoszenia jesiennej rozpiski programowej stacji Polsat, gwiazda zaprezentowała ubiór, który wywołał ogromne poruszenie. Zamiast tradycyjnej sukni wieczorowej czy wizytowego kompletu, Karolina Szostak zdecydowała się na śnieżnobiałą, oversizową marynarkę. Do tego zestawu prezenterka nie dobrała absolutnie żadnych spodni. Ten ryzykowny, ale starannie przemyślany wybór sprawił, że tego wieczoru ciężko było oderwać od niej wzrok.

Głęboko wycięty dekolt oraz obszerny krój białej góry świetnie wyeksponowały długie nogi gwiazdy. Całą stylizację dopełniały złote szpilki, subtelna biżuteria oraz kompaktowa torebka w czarnym kolorze. Takie odważne rozwiązanie modowe, polegające na noszeniu samej marynarki zamiast sukienki, to obecnie jeden z najsilniejszych światowych trendów, który coraz częściej gości na krajowych czerwonych dywanach. Fotografie z wydarzenia w mgnieniu oka obiegły portale internetowe.

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Przemiana Karoliny Szostak. Dziennikarka sportowa zrzuciła kilkadziesiąt kilogramów

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu branżowe media rozpisywały się głównie o imponującej utracie wagi przez prezenterkę. Dzięki żelaznej dyscyplinie Karolina Szostak zdołała zrzucić wówczas kilkadziesiąt kilogramów. Gwiazda Polsatu nigdy nie ukrywała, że jej metamorfoza wymagała całkowitej rewolucji w jadłospisie oraz okresowego poddawania się bardzo restrykcyjnej diecie. Swoje doświadczenia z tamtego czasu postanowiła przelać na papier, publikując książki o odchudzaniu. Wydawnictwa te stały się motywacją dla wielu osób dążących do poprawy własnej sylwetki i ogólnego stanu zdrowia.

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Nie każdy tyje czy puchnie od nadmiernego jedzenia czy źle zbilansowanej diety. Mamy różne genetyczne predyspozycje. Jedni są chudzi od urodzenia i umrą chudzi, inni tyją i chudną, a jeszcze inni są grubi od dziecka do dorosłości, robią operacje bariatryczne i stosują różne leki. Ja próbuję innych metod i widzę efekty. Zapisałam się na pilates. Poszłam raz, potem drugi, trzeci... i zakochałam się. To jest genialne! - wyznała Szostak w "Vivie!".

Choć w ostatnim czasie prezenterka sportowa nieczęsto pojawia się na ściankach i celebryckich eventach, to oficjalnej prezentacji najnowszej ramówki swojego pracodawcy po prostu nie mogła odpuścić. Trzeba przyznać, że jej powrót na czerwony dywan był niezwykle efektowny i wywołał lawinę komentarzy.

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