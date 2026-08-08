2. Ekstraliga żużlowa. Porażka Orła Łódź z Polonią Bydgoszcz

Porażka łodzian na własnym torze

W rewanżowym spotkaniu 2. Ekstraligi żużlowej zespół H.Skrzydlewska Orzeł Łódź przegrał z zespołem Abramczyk Polonia Bydgoszcz 40:50. Goście udowodnili swoją wyższość w kolejnym starciu. W pierwszym meczu obu drużyn Polonia odniosła zdecydowane zwycięstwo 62:28, co pozwoliło jej na zdobycie punktu bonusowego w dwumeczu.

Zawody w Łodzi od początku układały się po myśli bydgoszczan. Mimo ambicji gospodarzy, goście z Bydgoszczy systematycznie budowali swoją przewagę punktową. W efekcie przypieczętowali swój sukces w rywalizacji w ramach 2. Ekstraligi żużlowej.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Wśród zawodników Orła Łódź najskuteczniejszy okazał się Oliver Berntzon, który zdobył 13 punktów. Kolejne miejsca zajęli Marcin Nowak z 7 punktami i Villads Nagel, który wywalczył 6 oczek. Krzysztof Lewandowski dołożył do dorobku drużyny 5 punktów, Zach Cook 4, Kacper Halkiewicz 3, a Szymon Szlauderbach 2 punkty.

W barwach Polonii Bydgoszcz aż czterech zawodników zapisało na swoim koncie po 10 punktów: Szymon Woźniak, Aleksandr Łoktajew, Krzysztof Buczkowski oraz Maksymilian Pawełczak. Tom Brennan dorzucił 6 punktów, a Kacper Andrzejewski zakończył zawody z 4 oczkami. Taki równy rozkład punktów świadczy o sile bydgoskiej drużyny.