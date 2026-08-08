Górnik Zabrze lepszy na wyjeździe. Kto strzelał gole?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-08 17:15

W meczu piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom uległ na własnym stadionie drużynie Górnika Zabrze 1:3. Goście zdominowali pierwszą połowę, a bohaterem spotkania został zdobywca dwóch bramek dla przyjezdnych. Sprawdź szczegóły tego starcia.

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Górnik skuteczniejszy przed przerwą

Spotkanie rozgrywane w Radomiu zakończyło się pewnym zwycięstwem gości z Zabrza. Górnik objął prowadzenie w 28. minucie po trafieniu Petera Gonzaleza. Wynik do przerwy podwyższył Kacper Urbański, który w doliczonym czasie gry, w czwartej minucie, skutecznie wyegzekwował rzut karny.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ większej zmianie, a zabrzanie nadal kontrolowali przebieg wydarzeń. W 64. minucie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Peter Gonzalez, podwyższając prowadzenie swojej drużyny na 3:0 i praktycznie rozstrzygając losy meczu.

Honorowy gol dla gospodarzy z rzutu karnego?

Gospodarze zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem. W 67. minucie rzut karny dla Radomiaka na gola zamienił Rafał Wolski, ustalając wynik spotkania na 1:3. Mecz prowadzony przez sędziego Marcina Kochanka z Opola obejrzało 11 239 widzów.

W trakcie meczu arbiter pokazał łącznie osiem żółtych kartek, po cztery dla zawodników każdej z drużyn. W zespole Radomiaka ukarani zostali Conrado, Ibrahima Camara, Adrian Dieguez i Abdoul Tapsoba, natomiast w ekipie Górnika kartki obejrzeli Peter Gonzalez, Maximilian Dietz, Philipp Schulze oraz Sondre Liseth.